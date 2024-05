Predstavo Kako bi Lumpiji rešili svet sooblikovali otroci

Na Lumpi natečaj se je prijavilo kar tisoč otrok z vseh koncev Slovenije. Skupaj so ustvarili like in prek belih embalaž priznanih blagovnih znamk prispevali ideje za predstavo Kako bi Lumpiji rešili svet.

"Bele embalaže puščajo prostor za ustvarjanje otrokom. Z njimi so dejansko risali, v njih so zlagali, tvorili so Lumpi gledališče iz teh škatel in poleg tega pisali še zgodbico o tem, kako bi Lumpiji rešili svet," nam je povedala direktorica projekta Majda Vodopevec.

"To predstavo sem pisal iz otroških idej, ogromno zgodbic je prišlo. Ko smo omenili Smetožerja gor, je kar završalo v dvorani. Se mi zdi, da so otroci prepoznali njihove ideje in so se lahko poistovetili," pa je po predstavi povedal Tadej Pišek, ki je poskrbel za scenarij in režijo.

Svoje predloge, kako bi lahko rešili svet , da bi bil ta lep in čist, pa so nam podali tudi mladi obiskovalci, ki so omenili ločevanje smeti, manj izpušnih plinov avtomobilov in tovarniškega onesnaževanja. "Eden sam zelo malo lahko naredi, če pa vsi pomagamo in vsi ločujemo odpadke in vsi skrbimo za našo Zemljo, nam bo pa uspelo," pa je dodala učiteljica Marija Rajterič.