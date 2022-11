Klasična grška tragedija v klasični balkanski "kafani". To je sveža predstava Ojdip, ki jo je v torek prvič videlo slovensko občinstvo na odru ljubljanske Drame. Avtorsko glasbo je posebej za to predstavo napisal Magnifico, v režiji Vita Tauferja pa so nastopili igralci beograjskega Jugoslovenskega gledališča.