Domača scena

Predstava Odprti zakon navdušila znane obraze: Tega ne delati!

Mengeš, 15. 02. 2026 17.29 pred 15 urami 2 min branja 0

Avtor:
Alen Podlesnik K.A.
Odprti zakon

Klasičen par srednjih let, nekoč sta bila divja in zaljubljena, romantični klici po dvajsetkrat na dan, danes pa ujetnika zakonske rutine. Pa pade revolucionarna ideja, da bi odprla svoj zakon, ga osvobodila. No, pa imamo celo vrsto zapletov za novo, provokativno komedijo Odprti zakon.

Dvorana Špas teatra v Mengšu je na premieri predstave Odprti zakon grmela od smeha. Igralca, ki sta se na odru lotila provokativne tematike, zatrjujeta, da pri ustvarjanju komedije nista potrebovala strokovnjakov. "Ne, zato ker sva že midva strokovnjaka v tem, kako je biti v nekem razmerju, v zakonu in tako naprej. Tako da je to v bistvu edino, kar potrebuješ za takole predstavo," je povedala Vesna Pernarčič, Matej Puc pa je dodal: "Se mi zdi, da vsak par, ki bo to gledal, se bo o tem pogovarjal na poti domov in to se mi ne zdi nič slabega."

Predstava Odprti zakon navdušila znane obraze.
Predstava Odprti zakon navdušila znane obraze.
FOTO: POP TV

Kaj pa znani obrazi, ki so se smejali v občinstvu? So se v predstavi naučili kakšne lekcije? "Predvsem, da ne tega delatI, potrdila sem si to, kar sem že vedela," je povedala igralka in voditeljica Melani Mekicar, ki je v smehu dodala, da je nujno, da počakaš do konca predstave, da dojameš, kaj pomeni odprti zakon. "Jaz, če sem si sebe predstavljal, če bi se res hotel človek to iti, bi res rabil eno tako dobro režiserko, kot je ta Tijana, ki je zrežirala tole. Pol bi speljal kakšnih par dni, drugače se pa raje tega ne it," je bil iskren glasbenik Jože Potrebuješ. Strinjal se je tudi igralec Sebastian Cavazza, ki priznava, da v odprtem zakonu zagotovo niso samo plusi.

vesna pernarčič matej puc smeh zabava odprti zakon

Samuel Lukas na valentinovo ponudil svež album

