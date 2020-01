Družina je vse, pravijo ustvarjalci predstave Sin, ki so jo premierno odigrali v Mini teatru. V predstavi spregovorijo tudi o trenutkih, ko nas zagrabi malodušje, slaba volja in morda celo depresija, zato so priljubljeni igralci z nami delili tudi učinkovite načine za izboljšanje počutja. Strinjajo se s sporočilom predstave, da je pomembna predvsem družina.