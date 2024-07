Predstava Spartak od plesalcev zahteva nadčloveško fizično pripravljenost

V Cankarjevem domu so že drugo leto zapored v okviru Festivala Ljubljana izvedli kar dve baletni predstavi Spartak . Gre za fizično in igralsko en najzahtevnejših baletov vseh časov, ki ga je tokrat upodobil 115-članski ansambel iz Astane. Nad plesalci, od katerih predstava zahteva skoraj nadčloveško fizično pripravljenost in koncentracijo, je bilo slovensko občinstvo tudi letos popolnoma očarano.

Kot pravijo plesalci, gre hkrati tudi za eno izmed največjih časti njihove kariere. "Nastopi izven Kazahstana so vedno velika odgovornost in zagotovo smo nervozni, vendar resnično želimo pokazati svoje sposobnosti in svojo ustvarjalnost," je povedala primabalerina Astana Opera Aigerim Beketayeva. "Moj Spartak je star 10 let. V teh 10 letih sva bila on in jaz različna, bila sva bojevita, bila sva zaljubljena, žalostna, vesela, toda ena stvar se ni nikoli spremenila: to je moja fizična pripravljenost na to, da lahko kadarkoli zaplešem kot Spartak," se je strinjal tudi glavni baletni plesalec Astana Opera Bakhtiyar Adamzhan.