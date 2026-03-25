Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Domača scena

Predstava Zadnja večerja: Nova pojedina za dušo

Ljubljana, 25. 03. 2026 20.04 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Alen Podlesnik Simon Vadnjal E.M.
Zadnja večerja

Nova pojedina za dušo. S temi besedami je ekipa ustvarjalcev gledališke uspešnice Ljubezen gre skozi želodec opisala svojo novo komedijo. Naslovili so jo Zadnja večerja, v njej pa svoj smisel za humor prikažejo zvezdniška branjevka iz šova Kmetija Urška Vučak Markež, igralca Maja Martina Merljak in Saša Klančnik ter pridruženi član ekipe, najbolj sloviti zobar med pevci, Gregor Ravnik.

Nova komedija Zadnja večerja je dočakala premiero. Po uspehu predstave Ljubezen gre skozi želodec se je ustvarjalna ekipa vrnila z novo zgodbo, ki še bolj izrazito zareže v dinamiko odnosov in vsakdanjih situacij, ki jih življenje zlahka obrne v nepričakovano smer.

Na odru so ponovno združili moči Urška Vučak Markež, Saša Klančnik in Maja Martina Merljak, tokrat v družbi Gregorja Ravnika. Pod besedilo in režijo se podpisuje Jernej Čampelj, ki ostaja zvest prepoznavnemu pristopu – prepletu vsakdanjega in absurdnega, kjer iz na videz preprostih situacij nastajajo nepričakovani gledališki obrati.

Predstavo so podprli številni znani obrazi, med njimi Raiven, Martina Švab, Ana Klašnja, Jože Potrebuješ, Nipke, Eva Hren, Robert Kranjec, Violeta Tomić, Andreja Sonc, Ondina Kerec, Alenka Kraigher in številni drugi. Odzivi občinstva so bili izjemno navdušujoči.

"Po dolgem času sem se udeležila tovrstnega dogodka, šla sem brez posebnih pričakovanj, vračam pa se z navdušenjem. Majo Martino poznam že vrsto let, zato me je še toliko bolj navdušilo, ko sem jo videla v tako drzni in odštekani vlogi. Predstava me je resnično presenetila – vsak lik posebej je nekaj edinstvenega. Večer je bil poln zabave, prikupno odštekan, hkrati pa tudi čustven. Toplo priporočam," je svoje navdušenje delila Ana Klašnja.

Zadnja večerja je predstava o dveh čisto običajnih ljudeh, ki se v enem samem popoldnevu znajdeta ujeta v vrtincu nesporazumov, naključij in "dobronamernih" ljudi okoli sebe. To je komedija o lakoti, ljubezni, navadah, kompromisih in trenutkih, ko življenje naroči nekaj povsem drugega, kot bi si mislili. Je polna hitrih dialogov, absurdnih zapletov, hrane, glasbe in presenetljivo nežnih trenutkov. Tako da se človek resnično vpraša: "Kdo sploh vodi moje življenje – jaz ali vsi drugi?"

zadnja večerja predstava

  • 00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1615