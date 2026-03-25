Predstava Zadnja večerja: Nova pojedina za dušo

Na odru so ponovno združili moči Urška Vučak Markež , Saša Klančnik in Maja Martina Merljak , tokrat v družbi Gregorja Ravnika . Pod besedilo in režijo se podpisuje Jernej Čampelj , ki ostaja zvest prepoznavnemu pristopu – prepletu vsakdanjega in absurdnega, kjer iz na videz preprostih situacij nastajajo nepričakovani gledališki obrati.

Nova komedija Zadnja večerja je dočakala premiero. Po uspehu predstave Ljubezen gre skozi želodec se je ustvarjalna ekipa vrnila z novo zgodbo, ki še bolj izrazito zareže v dinamiko odnosov in vsakdanjih situacij, ki jih življenje zlahka obrne v nepričakovano smer.

Predstavo so podprli številni znani obrazi, med njimi Raiven, Martina Švab, Ana Klašnja, Jože Potrebuješ, Nipke, Eva Hren, Robert Kranjec, Violeta Tomić, Andreja Sonc, Ondina Kerec, Alenka Kraigher in številni drugi. Odzivi občinstva so bili izjemno navdušujoči.

"Po dolgem času sem se udeležila tovrstnega dogodka, šla sem brez posebnih pričakovanj, vračam pa se z navdušenjem. Majo Martino poznam že vrsto let, zato me je še toliko bolj navdušilo, ko sem jo videla v tako drzni in odštekani vlogi. Predstava me je resnično presenetila – vsak lik posebej je nekaj edinstvenega. Večer je bil poln zabave, prikupno odštekan, hkrati pa tudi čustven. Toplo priporočam," je svoje navdušenje delila Ana Klašnja.

Zadnja večerja je predstava o dveh čisto običajnih ljudeh, ki se v enem samem popoldnevu znajdeta ujeta v vrtincu nesporazumov, naključij in "dobronamernih" ljudi okoli sebe. To je komedija o lakoti, ljubezni, navadah, kompromisih in trenutkih, ko življenje naroči nekaj povsem drugega, kot bi si mislili. Je polna hitrih dialogov, absurdnih zapletov, hrane, glasbe in presenetljivo nežnih trenutkov. Tako da se človek resnično vpraša: "Kdo sploh vodi moje življenje – jaz ali vsi drugi?"