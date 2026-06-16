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Domača scena

Predstavili program letošnjega 74. Festivala Ljubljana

Ljubljana, 16. 06. 2026 19.58 pred 28 minutami 3 min branja 0

Avtor:
STA K.A. +1
Evita

Na Festivalu Ljubljana so tik pred začetkom 74. mednarodnega poletnega festivala predstavili prve letošnje dogodke. Slovesno odprtje je predvideno v nedeljo z mariborsko operno hišo in Puccinijevim delom Turandot. V tednu zatem bodo sledili koncerti Neishe in Mihe Kralja ter nato vsakoletna Poletna noč, tokrat posvečena Otu Pestnerju.

Direktor in umetniški vodja Festivala Ljubljana Darko Brlek je na današnji novinarski konferenci izrazil upanje, da bo vreme naklonjeno nedeljskemu odprtju na Kongresnem trgu, v nasprotnem primeru se bo 74. Ljubljana festival začel večer kasneje. "Letos bomo spet podrli rekord, kar se gledanosti in obiskanosti tiče. Poskušamo ustvariti program, ki je svež, ki je zanimiv, predvsem pa na visoki kakovostni ravni," je še povedal.

Turnadot
Turnadot
FOTO: Festival Ljubljana

Kot je pojasnil umetniški vodja mariborske Opere Simon Krečič, bo ljubljansko občinstvo lahko videlo osveženo produkcijo opere Turandot, ki jo je za mariborski oder leta 2016 ustvaril italijanski režiser Filippo Tonon. Po premieri so z opero večkrat gostovali, največ po Italiji. Ob 100-letnici Puccinijeve smrti pred dvema letoma so jo oživeli in v Ljubljano zdaj prihaja ob 100-letnici njene praizvedbe. Kot je še pojasnil, je režiser za Kongresni trg pripravil posebno adaptacijo, tako da bo mogoče videti novo, svežo predstavo z najmočnejšimi mariborskimi pevci.

Festival na Ljubljanici
Festival na Ljubljanici
FOTO: Festival Ljubljana

Med njimi bodo Sabina Cvilak, Darko Vidic, Dušan Topolovec, Martin Sušnik in kot gost stari znanec Ljubljana festivala Jusif Ejvazov. V naslovni vlogi bo sopranistka Rebeka Lokar, ki je, kot je povedala, Turandot, ki velja za eno težjih opernih vlog, največkrat odpela v svoji dosedanji karieri.

Neisha
Neisha
FOTO: Festival Ljubljana

Neisha bo 26. junija v Križankah obeležila 20-letnico svojega prvega nastopa na tem prizorišču, kar se bo zgodilo v letu, ko slavi enako število let samostojne poti. Če je v Križankah prvič nastopila še kot mlada glasbenica s skromnim avtorskim repertoarjem, se bo tokrat po lastnih napovedih vrnila s presekom vseh dosedanjih albumov. "Ples bo, virtuoznosti, simfonične veličanosti in veliko hitrih prstov," je napovedala pevka, ki jo bo poleg benda in gostov ponovno spremljal Simfonični orkester RTV Slovenija z dirigentom Patrikom Greblom.

Miha Kralj
Miha Kralj
FOTO: Festival Ljubljana

Eden od pionirjev elektronske glasbe v Sloveniji Miha Kralj bo isto prizorišče zavzel 28. junija. Kot je povedal, ima za Križanke ob 60-letnici kariere pripravljen performans, obogaten z vizualijami, v katerem bo mogoče slišati ambientalno-scensko glasbo, ki za razliko od tujine pri nas še ne beleži večjega zanimanja. S člani skupin Dekameroni in Prah pa bo občinstvo vrnil tudi v 50. in 60. leta prejšnjega stoletja.

Oto Pestner
Oto Pestner
FOTO: Festival Ljubljana

Simfonični orkester RTV Slovenija in Greblo bosta tudi del tradicionalne Poletne noči 30. junija, ko so večer posvetili eni od legend slovenske zabavne glasbe Otu Pestnerju. Povod je njegov 70. življenjski jubilej, izbrati iz obsežnega repertoarja, ki ga je izvajal, pa po Greblovih besedah ni bilo lahko. Napravili so preplet pesmi, ki jih je interpretiral, skladb, ki jih je napisal in interpretiral, ter skladb, ki jih je ustvaril za druge. "Lahko bi imeli dva večera," je ponazoril dirigent, jubilant pa je dodal, da bodo skladbe izvajali izjemni interpreti, nekateri v svežih priredbah, drugi po izvirnikih. "To ni zgolj samo avtorski večer, ampak je kombinacija obojega, kar se mi zdi prav. Ljudje hočejo slišati festivalske uspešnice, ki pa niso vse moje," pa je povedal 'slavljenec' dogodka.

Evita
Evita
FOTO: Festival Ljubljana

S 6. julijem bo na spored Ljubljana festivala prišel muzikal Evita o argentinski prvi dami Evi Peron, ki jo bo na odru interpretirala Sabina Cvilak. Predstava prav tako izhaja iz mariborske operne hiše. Kot režiserka se je v njej prvič preizkusila Svetlana Dramlić, ki je izrazila željo, da bi v Ljubljano prenesli uspeh, ki ga je predstava doživela v Mariboru, kjer so razprodali deset uprizoritev.

Terence Blanchard
Terence Blanchard
FOTO: Festival Ljubljana

V istem tednu bo v Križankah potekala 29. mednarodna likovna kolonija pod umetniškim vodstvom Toma Vrana, 7. julija pa bo na vrsti prvi od dveh koncertov, ki jih za ljubitelje jazza že vrsto let pripravlja Brane Rončel. V ospredju nastopajočih bosta saksofonist Ravi Coltrane in trobentač Terence Blanchard, ki se bosta po producentovih besedah "prelevila" v Johna Coltranea in Milesa Davisa ob letošnjih stoletnicah njunih rojstev.

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