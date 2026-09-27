Predstavitev nove kolekcije DH fashion navdušila z modnim spektaklom

Club DH, ki si ga je z ekipo znamke DH Fashion zamislil modni oblikovalec David Hojnik, že od začetka ni želel biti klasični dogodek z modno revijo. Zamišljen je bil kot celovita izkušnja, v kateri obiskovalec ni zgolj gledalec, temveč postane del zgodbe. Prav zato je bila tudi lokacija dogodka vse do zadnjega skrivnost. Več kot 300 članov razprodanega Cluba DH jo je izvedelo šele ob prejemu osebne članske kartice oziroma vstopnice, ki je odprla pot v pravo modno svetišče.
Minoritska cerkev se je izkazala za prostor, ki dogodku ni ponudil le kulise, ampak mu je dal značaj. Njeni mogočni zidovi, višina, hlad in mistični mir so ustvarili posebno atmosfero, v kateri so zaživele kreacije nove kolekcije DH Fashion poimenovana prav tako 'CLUB DH'. Te so bile najprej predstavljene v galerijsko zasnovanih kletnih prostorih cerkve, kjer je mistično dišalo po kadilu, pozneje pa še v virtualni modni predstavitvi na glavnem prizorišču, ki je delovala kot pravi modni oltar pod freskami, sredi prostora pa je nad gosti lebdela ogromna instalacija DH kreacije, ki se je raztezala pod mogočnimi cerkvenimi oboki. Kolekcijo je tokrat navdihnila svetloba, skoraj eterična angelska belina in mehkoba materialov, ki s svojo nežnostjo žarčijo občutek breztežnosti, glamurja, ki presega meje časa in prostora. Kolekcija, ki na prvo morda deluje poročna, po drugi strani predstavlja sodobno urbano vilinko, ki samozavestno stopa v vsak nov dan. Od elegantnih večernih in 'cocktail' kreacij, do kompleksnih plaščev in kostimov, ki predstavljajo preporod dnevne mode.
Pomemben del večera je pripadel glasbi. Maja Keuc je s tenkočutno izvedbo skladbe Zmaji občinstvo popeljala v skoraj hipnotično razpoloženje, saj je prav za to priložnost pripravila popolnoma novo preobleko pesmi in skupaj s gospel pevskim zborom pod taktirko Karin Zemljič pričarala pravo magijo. Mistično obarvan nastop, kjer se Maja na odru razkrije iz zborovske halje, dvigne nad zbor in v obleki iz perl in svile ustvari občutek, kakor da lebdi nad tlemi in leti z zmajem v ozadju proti luni. V nadaljevanju večera pa je v kombinaciji z violinistko Mašo Golob izvedla močan in mogočen nastop kultne Survivor.
Lea Sirk se je pojavila kot presenečenje sredi prostora, stopila na mizo med gosti in v vsej svoji glamuroznosti obiskovalce popeljala po njenih uspešnicah v družbi izjemnih plesalk, ki so dvignile tempo večera. Skupa z glasbeno prijateljico Karin Zemljič pa sta poskrbeli za enega najmočnejših trenutkov večera z izvedbo provokativne Madonnine Like a Prayer v družbi pevskega zbora KUD Dolina miru. Posebej za Club DH so nastali novi aranžmaji, za katere sta med drugim poskrbela Karin Zemljič in producent Miha Šmigoc – Maynamic, ki je uradni del programa zaključil s pravo glasbeno poslastico, ob kateri so gostje tudi zasplesali. Prav vsi nastopajoči so nosili kostumografijo DH fashion, pripravljeni za ta večer, dinamično razporejen program pa je skozi celoten večer ponujal presenečenje za presenečenjem, preplet mode, glasbe, ambienta, kulinarike in element navdušenja gostov pa so pričarali pravo magično vzdušje.
Tudi povezava med nastopajočimi in znamko DH Fashion ni naključna. Maja Keuc je bila leta 2014 na Emi prva, ki je javno nosila Hojnikovo kreacijo, Lea Sirk pa je v njegovem oblačilu nastopila tudi na Evroviziji v Lizboni.
Posebno podobo dogodka so soustvarili tudi gostje. Tema večera je bil "gala z osebno noto" in je bil zamišljen kot povabilo k modni drznosti, obiskovalci pa so ga vzeli zelo resno. Minoritsko cerkev so napolnili bleščice, večerne obleke, ekstravagantni suknjiči, perje in kreacije, ki običajno čakajo v omarah na "pravo priložnost". Tokrat je ta prišla in mnogo teh kreacij je za svoje stranke skozi leta ustvaril prav David Hojnik.
"Vedno, ko se lotim takšnih projektov, si rečem, da si tudi Maribor zasluži več raznolikih, zanimivih in kakovostnih vsebin," je pred dogodkom povedal Hojnik, ki je želel s Clubom DH v mesto vnesti novo raven družabnega življenja in nekaj več svetovljanskega duha. A Club DH ni želel iz Maribora za en večer narediti Milana, Pariza ali New Yorka. Njegova ideja je bila pokazati, da je lahko Maribor samozavestno to, kar je – če si le kdaj dovoli nekoliko več drznosti, domišljije in presežka.
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