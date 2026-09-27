Predstavitev nove kolekcije DH fashion navdušila z modnim spektaklom

Club DH, ki si ga je z ekipo znamke DH Fashion zamislil modni oblikovalec David Hojnik, že od začetka ni želel biti klasični dogodek z modno revijo. Zamišljen je bil kot celovita izkušnja, v kateri obiskovalec ni zgolj gledalec, temveč postane del zgodbe. Prav zato je bila tudi lokacija dogodka vse do zadnjega skrivnost. Več kot 300 članov razprodanega Cluba DH jo je izvedelo šele ob prejemu osebne članske kartice oziroma vstopnice, ki je odprla pot v pravo modno svetišče.

David Hojnik je navdušil z novo kolekcijo. FOTO: Marko Pigac

Minoritska cerkev se je izkazala za prostor, ki dogodku ni ponudil le kulise, ampak mu je dal značaj. Njeni mogočni zidovi, višina, hlad in mistični mir so ustvarili posebno atmosfero, v kateri so zaživele kreacije nove kolekcije DH Fashion poimenovana prav tako 'CLUB DH'. Te so bile najprej predstavljene v galerijsko zasnovanih kletnih prostorih cerkve, kjer je mistično dišalo po kadilu, pozneje pa še v virtualni modni predstavitvi na glavnem prizorišču, ki je delovala kot pravi modni oltar pod freskami, sredi prostora pa je nad gosti lebdela ogromna instalacija DH kreacije, ki se je raztezala pod mogočnimi cerkvenimi oboki. Kolekcijo je tokrat navdihnila svetloba, skoraj eterična angelska belina in mehkoba materialov, ki s svojo nežnostjo žarčijo občutek breztežnosti, glamurja, ki presega meje časa in prostora. Kolekcija, ki na prvo morda deluje poročna, po drugi strani predstavlja sodobno urbano vilinko, ki samozavestno stopa v vsak nov dan. Od elegantnih večernih in 'cocktail' kreacij, do kompleksnih plaščev in kostimov, ki predstavljajo preporod dnevne mode.

Maja Keuc z Mašo Golob. FOTO: Marko Pigac

Pomemben del večera je pripadel glasbi. Maja Keuc je s tenkočutno izvedbo skladbe Zmaji občinstvo popeljala v skoraj hipnotično razpoloženje, saj je prav za to priložnost pripravila popolnoma novo preobleko pesmi in skupaj s gospel pevskim zborom pod taktirko Karin Zemljič pričarala pravo magijo. Mistično obarvan nastop, kjer se Maja na odru razkrije iz zborovske halje, dvigne nad zbor in v obleki iz perl in svile ustvari občutek, kakor da lebdi nad tlemi in leti z zmajem v ozadju proti luni. V nadaljevanju večera pa je v kombinaciji z violinistko Mašo Golob izvedla močan in mogočen nastop kultne Survivor.

Maja Keuc in David Hojnik že dolgo sodelujeta. FOTO: Marko Pigac

Lea Sirk se je pojavila kot presenečenje sredi prostora, stopila na mizo med gosti in v vsej svoji glamuroznosti obiskovalce popeljala po njenih uspešnicah v družbi izjemnih plesalk, ki so dvignile tempo večera. Skupa z glasbeno prijateljico Karin Zemljič pa sta poskrbeli za enega najmočnejših trenutkov večera z izvedbo provokativne Madonnine Like a Prayer v družbi pevskega zbora KUD Dolina miru. Posebej za Club DH so nastali novi aranžmaji, za katere sta med drugim poskrbela Karin Zemljič in producent Miha Šmigoc – Maynamic, ki je uradni del programa zaključil s pravo glasbeno poslastico, ob kateri so gostje tudi zasplesali. Prav vsi nastopajoči so nosili kostumografijo DH fashion, pripravljeni za ta večer, dinamično razporejen program pa je skozi celoten večer ponujal presenečenje za presenečenjem, preplet mode, glasbe, ambienta, kulinarike in element navdušenja gostov pa so pričarali pravo magično vzdušje.

Maja Keuc z gospel zborom KUD Dolina miru. FOTO: Marko Pigac

Tudi povezava med nastopajočimi in znamko DH Fashion ni naključna. Maja Keuc je bila leta 2014 na Emi prva, ki je javno nosila Hojnikovo kreacijo, Lea Sirk pa je v njegovem oblačilu nastopila tudi na Evroviziji v Lizboni.

Lea Sirk FOTO: Gašper Vrabel

Posebno podobo dogodka so soustvarili tudi gostje. Tema večera je bil "gala z osebno noto" in je bil zamišljen kot povabilo k modni drznosti, obiskovalci pa so ga vzeli zelo resno. Minoritsko cerkev so napolnili bleščice, večerne obleke, ekstravagantni suknjiči, perje in kreacije, ki običajno čakajo v omarah na "pravo priložnost". Tokrat je ta prišla in mnogo teh kreacij je za svoje stranke skozi leta ustvaril prav David Hojnik.

Lea Sirk na modi reviji CLUB DH. FOTO: Gašper Vrabel