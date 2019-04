Trinajsterica, ki gre v boj za najlepšega

Tokrat so tekmovalce umestili v tropsko okolje, kjer so se predstavili v vsej svoji prvinskosti in naravni lepoti. Lepotci, ki so že na prvem fotografiranju pokazali svoja izklesana telesa, so na družbenih omrežjih opozorili na pomembnost naravnih izdelkov, ki jih privoščijo svoji koži.

''Naravno in ekološko je IN,'' je zapisal eden od tekmovalcev. ''Zdrava in lepa koža nikoli ne gre iz mode,'' se je glasil drugi. Med zanimivimi komentarji smo našli še enega: ''Naravna kozmetika – prijazna do mene in našega okolja.'' Da je potekalo fotografiranje v duhu naravnih lepot, katere premorejo tudi naši slovenski Adami, je lepo razvidno iz uradnih fotografij. O zmagovalcu lahko odločate tudi vi, tako da na njihovem uradnem Facebook profilu Mister Slovenia glasujete za najlepšega in mu tako zagotovite neposreden vstop v finale.

Spoznajte 13 polfinalistov:

Belmin Uzejnović, Velenje, 21 let

Elvis Kudič, Bohinjska Bistrica, 22 let

Eugen Gordetchi, Celje, 21 let

Gino Podgornik, Tolmin, 19 let

Janez Konda, Lesce, 28 let

Jaka Vodovnik, Polzela, 19 let

Leon Jakob Kastelic, Trbovlje, 18 let

Matic Benet, Kranjska Gora, 24 let.

Matic Cesar, Bohinjska Bistrica, 21 let

Mattia Rutar, Koper, 18 let

Simon Blaževič, Koper, 25 let

Tilen Kajtna, Polzela, 20 let

Vid Bjedov Kobe, Ljubljana, 21 let

V fotogaleriji si poglejte, kdo se bo potegoval za laskavi naziv Mister Slovenije 2019: