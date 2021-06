Prejemnica Borštnikovega prstana je Jette Ostan Vejrup

Igralka je ob prihodu v Slovenijo sprva delovala kot svobodnjakinja, ki je bila prisotna v institucionalnem in neinstitucionalnem delu slovenskega gledališča, z zaposlitvijo v MGL pa je nastopila zrela faza njene igralske kariere, ko je začela ustvarjati skoraj samo v sklopu omenjene hiše. V tem času je bila prejemnica štirih Borštnikovih in številnih drugih nagrad na področju dramske igre, za svoje delo pa je prejemala tudi najvišje ocene slovenske gledališke stroke in je zelo cenjena ustvarjalka v tem prostoru.

Umetniški direktor festivala Aleš Novak je povedal, da je o prejemnici najprestižnejše nagrade mariborskega dogodka odločala žirija, ki so jo sestavljali gledališka kritičarka in novinarka Petra Vidali , gledališka kritičarka, esejistka in direktorica Slovenskega gledališkega inštituta Mojca Jan Zoran , režiser Matjaž Zupančič , dramaturginja in umetniška vodja Prešernovega gledališča v Kranju Marinka Poštrak ter lanski dobitnik prstana Peter Boštjančič .

"Tudi če se morda zdi, da so danes medjezikovni prehodi težji, da so sodobni standardi odrskega jezika strožji in od igralca zahtevajo veliko bolj natančno obvladovanje vseh jezikovnih registrov, pa je Jette Ostan Vejrup dokaz za to, da se igralčeva, igralkina substanca skriva onkraj jezikovnih ovir, v enkratni in neponovljivi energiji telesa na odru, ki s svojo voljo in hotenjem proizvede razliko v gledalčevi percepciji realnega,"je v utemeljitvi odločitve žirije med drugim zapisala dramaturginja Tea Rogelj.

Žirija je ob tem dodala, da je Ostan Vejrupova s svojim prodorom v slovenski gledališki prostor nedvomno razširila njegove meje - s človeško toplino in neulovljivo kompleksnostjo, z igralskim perfekcionizmom, prepletenim z bolečino samoironije in nalezljivo sproščenostjo humorja. Z izkušnjo tujke v tem, kar se vsem ostalim lahko zdi domače ali samoumevno, je slovensko gledališko krajino obogatila za nove odrske izkušnje, pri tem pa je slovenskemu gledalcu in gledalki ponudila možnost primerjave, širila meje poznanega sveta in na stežaj razprla prostor dialoga, ki je pravzaprav izhodiščni ustvarjalni impulz gledališke umetnosti.

Borštnikov prstan bo Jette Ostan Vejrup, članici igralskega ansambla Mestnega gledališča ljubljanskega, podeljen na sklepni slovesnosti 56. Festivala Borštnikovo srečanje, ki bo v nedeljo, 27. junija 2021, v Veliki dvorani SNG Maribor.