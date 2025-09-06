Premier Golob objavil prvo fotografijo s poroke

Danes sta se v Strunjanu poročila premier Robert Golob in njegova partnerica Tina Gaber. Prvo fotografijo z obreda je s svetom delil prav premier. "Žena in mož," je Golob zapisal v opisu fotografije.
Na fotografiji je videti, kako svatje stojijo ob mladoporočencema, ki sta na odsevajočem se odru, obdanem z belim cvetjem. Prav takšen šopek je v rokah držala tudi nevesta.
Kot je razvidno s fotografije, je bil Golob oblečen v temno modro obleko z belo srajico, Gaber pa v dolgo belo obleko s prosojno vlečko.
Poroka skrbno varovana
Gre za prvo poroko, ki se je odvila med mandatom predsednika vlade. Golob in Gaber sta usodni da izrekla v vili Tartini v Strunjanu, obred pa je vodil ljubljanski župan Zoran Janković. Območje poroke je skrbno varovano in zaprto za javnost. Policija naj bi imela v bližini patrulje, na morju čoln, aktiviran pa naj bi bil tudi sistem proti dronom. Zaradi varovanja zasebnosti pa naj bi bila omejena tudi uporaba mobilnih telefonov.
Je pa bilo na območju slišati poročne zaobljube in skladbo Sreča na vrvici.
