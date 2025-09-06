Svetli način
Domača scena

Premier Golob objavil prvo fotografijo s poroke

Strunjan, 06. 09. 2025 16.18 | Posodobljeno pred 53 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
R. M.
Komentarji
119

Premier Robert Golob je po t. i. poroki leta delil prvo fotografijo z obreda. Na njej je videti, kako sta si mladoporočenca izmenjala prvi poljub.

Danes sta se v Strunjanu poročila premier Robert Golob in njegova partnerica Tina Gaber. Prvo fotografijo z obreda je s svetom delil prav premier. "Žena in mož," je Golob zapisal v opisu fotografije.



Na fotografiji je videti, kako svatje stojijo ob mladoporočencema, ki sta na odsevajočem se odru, obdanem z belim cvetjem. Prav takšen šopek je v rokah držala tudi nevesta.

Kot je razvidno s fotografije, je bil Golob oblečen v temno modro obleko z belo srajico, Gaber pa v dolgo belo obleko s prosojno vlečko.

Preberi še 'Tina je bila rojena za prvo damo, le počakati smo morali na pravega predsednika'

Poroka skrbno varovana

Gre za prvo poroko, ki se je odvila med mandatom predsednika vlade. Golob in Gaber sta usodni da izrekla v vili Tartini v Strunjanu, obred pa je vodil ljubljanski župan Zoran Janković. Območje poroke je skrbno varovano in zaprto za javnost. Policija naj bi imela v bližini patrulje, na morju čoln, aktiviran pa naj bi bil tudi sistem proti dronom. Zaradi varovanja zasebnosti pa naj bi bila omejena tudi uporaba mobilnih telefonov.

Je pa bilo na območju slišati poročne zaobljube in skladbo Sreča na vrvici.

KOMENTARJI (119)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Ljubljancanka
06. 09. 2025 17.14
Ubogi njegovi otroci, res, sočustvujem :( kako jim mora biti gledati to z neko xy lovaco ki dejansko misli da je gospa :(
ODGOVORI
0 0
gaspergrozni
06. 09. 2025 17.14
-1
čestitke golobčka vse lepo golobčka
ODGOVORI
0 1
JApajaDAja
06. 09. 2025 17.13
ne "do danes"...od danes....popravite!
ODGOVORI
0 0
Hitri Zigi 78
06. 09. 2025 17.13
Tud če nebi.
ODGOVORI
0 0
Ljubljancanka
06. 09. 2025 17.10
+2
Prvo damo, LOL LOL😂😂😂
ODGOVORI
4 2
Kameleon Kiddo
06. 09. 2025 17.10
-3
da neo razneslo kletnih prostorov od faušije, pje maddona di campiljo ste hecni
ODGOVORI
3 6
ptuj.si
06. 09. 2025 17.09
+7
Bruhanje.
ODGOVORI
9 2
Rožle Patriot
06. 09. 2025 17.08
+3
"Tina je bila rojena za prvo damo, samo Slovenija je morala počakati na pravega predsednika." ----- Ma ne no ... kdaj bodo volitve ?? ... kdo zna pol leta, skrajšat na 1 teden .. ???!!!
ODGOVORI
5 2
Pujček
06. 09. 2025 17.07
+10
Sedaj jo lahko razdeviči.
ODGOVORI
11 1
DAEMONIUM
06. 09. 2025 17.10
+3
S čim če pa se mu glede na hojo,hrbtenica ocigledno seseda ona pa rabi in rabi
ODGOVORI
3 0
Potouceni kramoh
06. 09. 2025 17.07
+2
Poroka stotisočletja.👍
ODGOVORI
4 2
Dragica Cegler
06. 09. 2025 17.07
+10
Morajo biti njegovi otroci zelo srečni,ko opazujejo ta festival izprijenosti.
ODGOVORI
12 2
backo88
06. 09. 2025 17.06
+4
Nebo nič od poroka je začasna potem pa njegova polovica pobere in oskubi goloba do gat.
ODGOVORI
5 1
slayer2
06. 09. 2025 17.06
+5
Osladno 🤮🤮🤮
ODGOVORI
6 1
Nežna dušca
06. 09. 2025 17.06
+10
Tina, poročna noč. Nedolžnost gre.
ODGOVORI
11 1
backo88
06. 09. 2025 17.05
+13
TO JE POROKA HAHAHAHA.MENI SE ZDI BOLJ POGREB VLADE IN OSTALIH NE VLADNIH.
ODGOVORI
14 1
Ricola Swiss
06. 09. 2025 17.04
+5
Tale pesem Sreča na vrvici ima veliko pomenov!
ODGOVORI
6 1
Kislarepa20
06. 09. 2025 17.03
+6
skoda da ni kaksne ruski dron po nesreci zgresil fronte in pristal v strunjanu””
ODGOVORI
10 4
Maribor?an 1
06. 09. 2025 17.03
+10
Lopovi slovenske države. Dajte jih zapret zdaj so vsi na kupu
ODGOVORI
13 3
cekinar
06. 09. 2025 17.03
+8
Gdo je pa tu crnogorski kum?a maljevac?
ODGOVORI
9 1
DAEMONIUM
06. 09. 2025 17.02
+4
A bo tina golobovim otrokom mačeha ali starejša sestra??
ODGOVORI
5 1
