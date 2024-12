Premiera filma NI ŠANS: Dokazali smo, kaj vse lahko uspe iz želje

Da lahko ustvariš film, ki si ga bo možno ogledati na filmskih platnih povsem brez finančne podpore, moraš biti izjemno pogumen. Pa ne samo to, tudi zagnan in vztrajen. A štirim mladim prijateljem je uspelo. Dokazali so, da je možno iz želje, ki si jo upaš realizirati, ustvariti film, v katerem je zaigral tudi Marko Miladinović, po premieri pa je z njimi od navdušenja jokala praktično cela dvorana.

OGLAS

Ko se je v njih rodila želja po tem, da bi ustvarili film, ki bi ga predvajali v kinih, so sanjali na veliko. A z vztrajnostjo, trdim delom in povsem brez finančnih sredstev jim je uspelo. Film NI ŠANS, ki so ga ustvarili brata Domen in Aljaž Lukan, Ažbe Železnik in Dejan Stanković je v torek doživel premiero pred prvimi obiskovalci. "Dogodek je bil po domače rečeno ena petarda. Petarda v vseh smislih. Bilo je res nabito z emocijami, večino dvorane nas je po koncu jokalo," so bili po prvi predstavitvi filma navdušeni ustvarjalci.

Štirje mladi ustvarjalci: Domen in Aljaž Lukan, Ažbe Železnik, Dejan Stanković FOTO: Žan Pak icon-expand

Dvorana, ki sprejme 250 ljudi, je bila do zadnjega sedeža polna, saj so fante prišli podpret številni prijatelji, znanci, družinski člani pa tudi naključni obiskovalci. Dogodek so otvorili s polurnim programom, v sklopu katerega sta brata Lukan predstavila projekt, ki je nastal povsem brez finančne podpore in zgolj iz želje ter vere v uspeh. "Mi smo dokaz, da ni treba biti filmski ustvarjalec, igralec, organizator dogodka, scenarist, producent ... Ker se v vseh teh stvareh lahko sam preizkusiš, četudi jih narediš prvič. A če vztrajaš, bo uspelo. Nam je in mi smo dokaz tega. V programu smo povedali malo o samem zakulisju filma, kakšne preglavice smo imeli in s kakimi izzivi smo se soočali," so po dogodku zaupali.

Fantje z Markom Miladinovićem. FOTO: Žan Pak icon-expand

Po programu je sledil ogled filma, ki je platno krasil približno 35 minut. Film je po odzivih obiskovalcev in številnih pohvalah navdušil občinstvo, ki ga je označilo za izjemnega. "Le malo ljudi nam je verjelo, da res nismo imeli nobenih financ za snemanje, saj je videti res profesionalno," so še dodali fantje. Nad sodelovanjem z mladimi filmski ustvarjalci, polni idej, je bil navdušen tudi Marko Miladinović, ki je za naš portal zaupal, zakaj je sprejel vlogo v filmu. "Z veseljem pomagam mladim ustvarjalcem. Fantje so me povabili zraven in sem bil takoj za. Videl sem njihovo vizijo in sem res s srcem prišel v ta projekt. Fantje so vse to delali prvič, pa so bili videti res profesionalno, tako da kapo dol! Sem vesel, da sem bil lahko del te zgodbe, saj je to dokaz, da mladi slovenski ustvarjalci še delajo film in da slovenski film živi," je bil vesel slovenski igralec.

icon-expand FOTO: Žan Pak

icon-expand FOTO: Žan Pak

icon-expand FOTO: Žan Pak

icon-expand FOTO: Žan Pak

icon-expand FOTO: Žan Pak

icon-expand FOTO: Žan Pak

icon-expand FOTO: Žan Pak











Premiera je navdušila obiskovalce. icon-picture-layer-2 1 / 7

Po filmu smo se pogovarjali z enim od igralcev, ki je od samega začetka sodeloval tudi pri celotni produkciji in scenariju filma, Domnom Lukanom. Od kod ideja za takšen projekt in kako ste zadovoljni s končnim rezultatom? Ideja za ta projekt se je pojavila v glavah štirih mladih ustvarjalcev. Mene, mojega brata dvojčka Aljaža Lukana, Ažbeta Železnika in pa Dejana Stankovića. Letos marca smo tekmovali v TikTok tekmovanju s kratkim filmčkom CHOICE. Dolg je bil približno dve minuti, potem pa smo si rekli, da bi ustvarili nekaj večjega. Ideja je bila za 10-minutni film z malo več ljudi in igre. Po nekaj mesecih pisanja scenarija smo imeli pred seboj za 40 minut filma, več kot 10 lokacij in 30 igralcev. Iskreno nismo vedeli, kako se tega lotiti, saj smo pri 22 letih brez denarja za tak projekt. Na koncu se je vse izšlo v zares neverjetni zgodbi. Kaj je bil največji izziv pri samem projektu? Ste bili kdaj na meji, da bi obupali? Kaj vas je gnalo naprej? Največji izziv zares je bilo vse (smeh). Tako kot sem rekel, vse to smo delali prvič. Tako da je bilo vse izziv. Če bi izpostavil nekaj, bi rekel, da organizacija dveh stvari brez sredstev. Eno je organizacija snemanja in produciranje vseh lokacij, ljudi, opreme. To je bil res ogromen izziv za vse nas. Druga stvar pa je organizacija dogodkov, filmov. Te premiere in pa ponovitve v kinodvoranah so nas res zasule s podatki, saj smo se vsega lotili na malce drugačen način in nismo prodajali kart. Tako smo delali preko mailov in list ... Večkrat smo bili na meji, da bi odnehali. Ampak smo res vsi tako verjeli v ta projekt, da smo vedeli, da če nadaljujemo, nam bo uspelo. Naprej nas je gnala vizija, kaj lahko uspe iz tega, če se samo lotiš. Če samo pokličeš, če samo napišeš sporočilo. Kaj vse uspe iz želje in tega, da se jo dejansko potrudiš realizirati. Noro je to videti.

icon-expand FOTO: Rok Valenčič

icon-expand FOTO: Rok Valenčič

icon-expand FOTO: Rok Valenčič

icon-expand FOTO: Rok Valenčič

icon-expand FOTO: Rok Valenčič

icon-expand FOTO: Rok Valenčič









Fantje so se snemanja svojega prvega film lotili povsem brez finančnih sredstev. icon-picture-layer-2 1 / 6