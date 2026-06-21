Premiera filma Svet igrač 5 navdušila številne družine

"Imam kar en mali vrtec s sabo danes in so vsi na toboganih, pa mal so se šli poslikat, pač fajn je, ker je družinski dan, da ima Cineplexx toliko enih družinskih aktivnosti, da se pač mal porazgubijo," je dejala vplivnica in povezovalka dogodka Teja Jugovic.

Filmska franšiza Svet igrač je močno priljubljena pri nas. "Jaz sem gledala vse filme z mojim prijateljem, vse dele v dveh dneh sem pogledala, in ko sem bila majhna, sem že to gledala in meni je zelo všeč ta film. In komaj čakam, da pogledam peti del," je dejala obiskovalka dogodka.

Družinskega dneva, ki se je zgodil tudi s podporo portala VOYO, se je udeležila tudi ekipa, ki je likom petega dela priljubljene franšize Svet igrač posodila slovenske glasove. "Jaz imam eno vlogo, lik tak bojni Karl, vojak, ki seveda poskrbi, da je vse tipi topi in je tako zabavno to delati," je dejal član sinhronizacijske ekipe Žiga Bunič.