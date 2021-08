Premiera komedije Janez Novak navdušila gledalce

Čeprav se zdi, da je bila komedija Janez Novak s Klemnom Slakonjo, Tadejem Tošem in Gregorjem Podričnikom napisana tu in zdaj – glavni junak se okuži s skrivnostnim virusom in družba ga izloči – ta zgodba že 14 let navdušuje naše južne sosede in nastavlja ogledalo sodobni družbi. Predstavo z izvirnim naslovom Smisel življenja gospoda Lojtrice je ustvaril Saša Anočić, v slovenščino pa sta jo odlično prevedla, priredila in režirala Dejan Batoćanin ter Uroš Fürst. Zanimiva je tudi forma, saj na odru gledamo strip, ki ga ob treh protagonistih ustvarja še kup nevidnih mojstrov luči, zvoka, projekcije. Zvočna kulisa je stkana iz hitov priljubljenih slovenskih glasbenih ustvarjalcev, kot so Magnifico, Siddharta, Koala Voice, Klemen Klemen in Murat & Jose.