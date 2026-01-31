Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Domača scena

Premiera predstave Besi odprla festival Ruta

Ljubljana, 31. 01. 2026 15.38 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
E.K.
Premiera predstave Besi odprla festival Ruta

Festival Ruta je svoja vrata odprl s svežo priredbo romana Dostojevskega Besi, ki je premierno zaživela na odru MGL. Predstava raziskuje večne teme boja med dobrim in zlim ter preroško napoveduje izzive sodobnega človeka v svetu, ki vedno bolj izgublja orientacijo.

Včeraj so na Velikem odru MGL slavnostno odprli regionalni gledališki festival Ruta, ki ga bo Mestno gledališče ljubljansko gostilo med 30. januarjem in 4. februarjem 2026. Festival je odprla krstna uprizoritev dramatizacije romana Besi Fjodorja Mihajloviča Dostojevskega, ki je bila v novi dramatizaciji Gorana Ferčeca in režiji Janusza Kice prvič predstavljena slovenskemu občinstvu. V predstavi med drugim zaigrajo Branko Jordan, Judita Zidar, Matej Puc, Tina Potočnik Vrhovnik, Tanja Dimitrievska, Tjaša Železnik, Jaka Lah, Sebastian Cavazza/Boris Kerč.

Premiera predstave Besi odprla festival Ruta
Premiera predstave Besi odprla festival Ruta
FOTO: Arhiv organizatorja
Zaradi protestov in blokad za tovorni promet na mejnih prehodih danes, 31. januarja, odpade gostujoča predstava Vijoličasto Kamernega teatra 55 iz Sarajeva. Namesto nje bodo na Velikem odru MGL igrali predstavo Kramer proti Kramerju v režiji Slobodana Skerlića in produkciji Beograjskega dramskega pozorišta in Centra za razvoj vizualne kulture iz Novega Sada. 

Fjodor Mihajlovič Dostojevski v romanu oriše življenje v Ruskem imperiju v šestdesetih letih 19. stoletja ter pronicljivo razgrne vzpon gibanj, ki so pripeljala do boljševistične revolucije. V središče postavi izmišljeno rusko mesto, v katerem skrajna revolucionarna skupina načrtno spodkopava vlado in cerkev ter se poskuša povzpeti na oblast. Njeni pripadniki so izobraženi in inteligentni, a hkrati brezčutni, ni jim mar za razločevanje med dobrim in zlim. Pri uresničevanju svojih ciljev zato ne izbirajo sredstev.

Dostojevski velja za neizprosnega izpraševalca vesti družbe, človeka in še posebej samega sebe ter za doslej nepreseženega psihologa v svetovni literaturi. V Besih črpa iz lastne življenjske izkušnje: v štiridesetih letih 19. stoletja je bil dejaven član utopistično-anarhističnega krožka Petraševskega, zaradi česar so ga oblasti aretirale in obsodile na smrt. Stal je že pod vislicami, ko je prispela pomilostitev, po kateri je kazen odslužil s prisilnim delom v Sibiriji.

"Ukvarjati se z delom Dostojevskega je skoraj zastrašujoče. Njegovo delo nas hkrati prestraši in osupne s poglabljanjem v človeška brezna in s svojo preroško močjo. Nekdo je nekoč rekel: če bi Dostojevskega znova obudili v življenje, mu ne bi bilo treba pojasnjevati stanja modernega človeka – slutil ga je in natančno opisal že pred 150 leti," je dejal režiser in dodal: "Če drži, da je današnji svet vedno bolj upehan in poln sovraštva, da ne znamo več razlikovati med dobrim in zlom, da se pred našimi očmi veličina meša z nizkotnostjo, da postopoma izgubljamo oporo, postajamo žrtve ideoloških zablod in da moramo kaos razglasiti za svoje trajno stanje – potem je Dostojevski pravi avtor za naš čas."

predstava Besi Tjaša Železnik Festival Ruta MGL

Acro Connection navdušil z nastopom ob predstavitvi nove plačilne kartice

  • 1
  • 2
  • 3-LBX
  • 5 - UX
  • 4 -NX
  • 6-RX
  • 7 - RZ
  • 9 LM
  • 8
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Stare vrednote, ki še vedno oblikujejo boljši svet
Ko otrok podeduje obraz, ki ga starš nima več
Ko otrok podeduje obraz, ki ga starš nima več
Kako ukiniti nočno hranjenje brez joka? Koraki za nežno odvajanje
Kako ukiniti nočno hranjenje brez joka? Koraki za nežno odvajanje
Kako preživeti izgubo otroka: Zgodba o žalovanju, ljubezni in podpori
Kako preživeti izgubo otroka: Zgodba o žalovanju, ljubezni in podpori
zadovoljna
Portal
Veljala za najlepšo, danes je neprepoznavna
Dnevni horoskop: Ribe bodo sanjarile, škorpijoni bodo občutljivi
Dnevni horoskop: Ribe bodo sanjarile, škorpijoni bodo občutljivi
Melania v filmu spregovori tudi o pokojni mami
Melania v filmu spregovori tudi o pokojni mami
Slovenska študentka osvaja Balkan
Slovenska študentka osvaja Balkan
vizita
Portal
Skrito opozorilo v črevesju, ki lahko poveča tveganje za nastanek raka
Vitamin, ki lahko izboljša vaš prebavni ritem: nova spoznanja raziskovalcev
Vitamin, ki lahko izboljša vaš prebavni ritem: nova spoznanja raziskovalcev
Znanstveniki odkrivajo možnost pomlajevanja imunskega sistema
Znanstveniki odkrivajo možnost pomlajevanja imunskega sistema
Res potrebujete razstrupljanje?
Res potrebujete razstrupljanje?
cekin
Portal
Zakaj je pomembno, kje hranite denarnico
Shaq: Nismo bogati. Jaz sem bogat.
Shaq: Nismo bogati. Jaz sem bogat.
Ali se lov na popuste res splača?
Ali se lov na popuste res splača?
Koliko danes stane večerja za dva v Evropi?
Koliko danes stane večerja za dva v Evropi?
moskisvet
Portal
Ste vedeli? Ljudje nismo edini, ki jih socialna omrežja poneumljajo
Hujšanje za moške: Recite stop dietam!
Hujšanje za moške: Recite stop dietam!
Nekoč bomo verjeli, da smo edini v vesolju
Nekoč bomo verjeli, da smo edini v vesolju
Nevarna vrsta raka, za katero vse pogosteje zbolevajo mladi
Nevarna vrsta raka, za katero vse pogosteje zbolevajo mladi
dominvrt
Portal
To se zgodi, če olje zlijete v kuhinjsko korito
Kako pravilno presaditi spatifil, da ohranite njegovo zdravje
Kako pravilno presaditi spatifil, da ohranite njegovo zdravje
5 predmetov, ki vsebujejo mikroplastiko, pa se tega sploh ne zavedamo
5 predmetov, ki vsebujejo mikroplastiko, pa se tega sploh ne zavedamo
Triki za pranje perila, ki v resnici ne delujejo
Triki za pranje perila, ki v resnici ne delujejo
okusno
Portal
Pecivo Lambada: čudovito kremasta, a zelo osvežujoča sladica
Mehko in hrustljavo: popolno testo za pico
Mehko in hrustljavo: popolno testo za pico
Svinjska ribica na tri načine: pečena v pečici, v omaki in nadevana
Svinjska ribica na tri načine: pečena v pečici, v omaki in nadevana
Krofi malo drugače: 7 receptov za bolj zdrave in ustvarjalne različice
Krofi malo drugače: 7 receptov za bolj zdrave in ustvarjalne različice
voyo
Portal
Bratje z igrišča
Kmetija
Kmetija
Kdo je Melania Trump?
Kdo je Melania Trump?
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1506