Premiera predstave Besi odprla festival Ruta

Včeraj so na Velikem odru MGL slavnostno odprli regionalni gledališki festival Ruta, ki ga bo Mestno gledališče ljubljansko gostilo med 30. januarjem in 4. februarjem 2026. Festival je odprla krstna uprizoritev dramatizacije romana Besi Fjodorja Mihajloviča Dostojevskega , ki je bila v novi dramatizaciji Gorana Ferčeca in režiji Janusza Kice prvič predstavljena slovenskemu občinstvu. V predstavi med drugim zaigrajo Branko Jordan , Judita Zidar , Matej Puc , Tina Potočnik Vrhovnik , Tanja Dimitrievska , Tjaša Železnik , Jaka Lah , Sebastian Cavazza/Boris Kerč .

Zaradi protestov in blokad za tovorni promet na mejnih prehodih danes, 31. januarja, odpade gostujoča predstava Vijoličasto Kamernega teatra 55 iz Sarajeva. Namesto nje bodo na Velikem odru MGL igrali predstavo Kramer proti Kramerju v režiji Slobodana Skerlića in produkciji Beograjskega dramskega pozorišta in Centra za razvoj vizualne kulture iz Novega Sada.

Fjodor Mihajlovič Dostojevski v romanu oriše življenje v Ruskem imperiju v šestdesetih letih 19. stoletja ter pronicljivo razgrne vzpon gibanj, ki so pripeljala do boljševistične revolucije. V središče postavi izmišljeno rusko mesto, v katerem skrajna revolucionarna skupina načrtno spodkopava vlado in cerkev ter se poskuša povzpeti na oblast. Njeni pripadniki so izobraženi in inteligentni, a hkrati brezčutni, ni jim mar za razločevanje med dobrim in zlim. Pri uresničevanju svojih ciljev zato ne izbirajo sredstev.

Dostojevski velja za neizprosnega izpraševalca vesti družbe, človeka in še posebej samega sebe ter za doslej nepreseženega psihologa v svetovni literaturi. V Besih črpa iz lastne življenjske izkušnje: v štiridesetih letih 19. stoletja je bil dejaven član utopistično-anarhističnega krožka Petraševskega, zaradi česar so ga oblasti aretirale in obsodile na smrt. Stal je že pod vislicami, ko je prispela pomilostitev, po kateri je kazen odslužil s prisilnim delom v Sibiriji.

"Ukvarjati se z delom Dostojevskega je skoraj zastrašujoče. Njegovo delo nas hkrati prestraši in osupne s poglabljanjem v človeška brezna in s svojo preroško močjo. Nekdo je nekoč rekel: če bi Dostojevskega znova obudili v življenje, mu ne bi bilo treba pojasnjevati stanja modernega človeka – slutil ga je in natančno opisal že pred 150 leti," je dejal režiser in dodal: "Če drži, da je današnji svet vedno bolj upehan in poln sovraštva, da ne znamo več razlikovati med dobrim in zlom, da se pred našimi očmi veličina meša z nizkotnostjo, da postopoma izgubljamo oporo, postajamo žrtve ideoloških zablod in da moramo kaos razglasiti za svoje trajno stanje – potem je Dostojevski pravi avtor za naš čas."