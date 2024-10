Premiera predstave Kazimir in Karolina navdušila gledalce MGL-ja

Gledališka predstava Ödöna von Horvátha Kazimir in Karolina v prevodu Boruta Trekmana je nastala v avtorski priredbi Nine Rajić Kranjac in Tiborja Hrsa Pandurja. Težko pričakovano uprizoritev je režirala Nina Rajić Kranjac, ki je tudi avtorica glasbenega izbora. Dramaturg in prevajalec dodatnih besedil je bil Tibor Hrs Pandur. Likovno podobo so zasnovali scenografka Urša Vidic, kostumografka Marina Sremac in oblikovalec svetlobe Andrej Koležnik. Za zvočno in jezikovno podobo so poskrbeli avtor glasbe in zvoka Branko Rožman, oblikovalec zvoka Sašo Dragaš in lektor Martin Vrtačnik. Pri nastajanju uprizoritve so sodelovali tudi asistent režiserke Jaka Smerkolj Simoneti, asistent dramaturga Tilen Oblak in asistentka kostumografke Nina Čehovin.