Premiera predstave V iskanju izgubljenega jezika navdušila v Novi Gorici

Osrednja lika predstave V iskanju izgubljenega jezika sta brata, vsak s svojo ideologijo komunizma in fašizma, vsak na svoji strani meje. Ko se po več desetletjih srečata v rojstni vasi, ugotovita, da kljub želji po drugačni identiteti nista ušla bolečini otroštva."To je bilo zelo rizično, predvsem to, kako hkrati ohranjati bolečino te pripovedi in na nek način komičnost. Verjetno so tudi ustvarjalci do zadnjega trepetali, ali bo to delovalo, ampak danes se je pokazalo, da bo," je povedal avtor predstave Goran Vojnović.