Premiera Wildove Salome odprla letošnjo gledališko sezono v MGL

Dramaturg uprizoritve je Periša Perišić. Za likovno podobo uprizoritve so poskrbeli kostumografka Jelena Proković, asistentka kostumografke Saša Stoimenovska in oblikovalec svetlobe Andrej Koležnik. Pri nastajanju uprizoritve so sodelovali še koreografka Veronika Valdés, lektorica Tjaša Pirnar, oblikovalec zvoka Sašo Dragaš, asistent scenografa Janez Koleša in asistentka režiserja Blažka Gantar. Igralsko zasedbo sestavljajo Klara Kuk, Matej Puc, Mirjam Korbar, Jernej Gašperin, Joseph Nzobandora – Jose, Gaber K. Trseglav, Boris Kerč, Tomo Tomšič, Matic Žust Šprah (AGRFT), Robert Kladnik (AGRFT), Luka Kotnik (AGRFT) in Džoni Balloni k. g.

icon-chevron-right 1 10 icon-chevron-right Saloma Peter Giodani

Saloma Peter Giodani

Saloma Peter Giodani

Saloma Peter Giodani

Saloma Peter Giodani

Saloma Peter Giodani

Saloma Peter Giodani

Saloma Peter Giodani

Saloma Peter Giodani

Saloma Peter Giodani



















Po premieri so podelili podelil nagrado najboljšemu gledališkemu ustvarjalcu oz. ustvarjalki MGL v pretekli sezoni. Uprizoritve gledališke sezone 2025/2026 je ocenjevala Dnevnikova komisija v sestavi Gregor Butala (novinar kulturne redakcije Dnevnika), Jakob Ribič (dramaturg in mladi raziskovalec UL AGRFT) in Marjana Lenasi Lipovšek (upokojena profesorica slovenskega jezika na Gimnaziji Poljane). Komisija je soglasno odločila, da letošnjo Dnevnikovo nagrado za izjemen umetniški dosežek prejme dramski igralec MGL Primož Pirnat za vloge Spasoja Blagojevića v uprizoritvi Pokojnik, Alekseja Kirilova v uprizoritvi Besi in Blaža Potočnika v uprizoritvi Buržoazija.

Primož Pirnat FOTO: MGL