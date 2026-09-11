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Domača scena

Premiera Wildove Salome odprla letošnjo gledališko sezono v MGL

Ljubljana, 11. 09. 2026 18.41 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
E.M.
Saloma

Letošnjo sezono Mestnega gledališča ljubljanskega je odprla premiera drame Saloma v prevodu Primoža Viteza in v režiji Miloša Lolića, ki je tudi scenograf in avtor glasbene opreme uprizoritve. Priznani srbski režiser je ustvaril vrsto odmevnih uprizoritev v Sloveniji in tujini, v MGL pa je režiral Ionescovo komedijo Jacques ali Podrejenost in Krleževo dramo Adam in Eva.

Dramaturg uprizoritve je Periša Perišić. Za likovno podobo uprizoritve so poskrbeli kostumografka Jelena Proković, asistentka kostumografke Saša Stoimenovska in oblikovalec svetlobe Andrej Koležnik. Pri nastajanju uprizoritve so sodelovali še koreografka Veronika Valdés, lektorica Tjaša Pirnar, oblikovalec zvoka Sašo Dragaš, asistent scenografa Janez Koleša in asistentka režiserja Blažka Gantar.

Igralsko zasedbo sestavljajo Klara Kuk, Matej Puc, Mirjam Korbar, Jernej Gašperin, Joseph Nzobandora – Jose, Gaber K. Trseglav, Boris Kerč, Tomo Tomšič, Matic Žust Šprah (AGRFT), Robert Kladnik (AGRFT), Luka Kotnik (AGRFT) in Džoni Balloni k. g.

Po premieri so podelili podelil nagrado najboljšemu gledališkemu ustvarjalcu oz. ustvarjalki MGL v pretekli sezoni. Uprizoritve gledališke sezone 2025/2026 je ocenjevala Dnevnikova komisija v sestavi Gregor Butala (novinar kulturne redakcije Dnevnika), Jakob Ribič (dramaturg in mladi raziskovalec UL AGRFT) in Marjana Lenasi Lipovšek (upokojena profesorica slovenskega jezika na Gimnaziji Poljane).

Komisija je soglasno odločila, da letošnjo Dnevnikovo nagrado za izjemen umetniški dosežek prejme dramski igralec MGL Primož Pirnat za vloge Spasoja Blagojevića v uprizoritvi Pokojnik, Alekseja Kirilova v uprizoritvi Besi in Blaža Potočnika v uprizoritvi Buržoazija.

Primož Pirnat
Primož Pirnat
FOTO: MGL

Vobrazložitvi so zapisali: "Primož Pirnat je v pretekli sezoni Mestnega gledališča ljubljanskega ustvaril izjemen igralski opus. Oblikoval je tri nosilne vloge v pravem pomenu besede – tako po dramaturški teži kot po izvrstni igralski izvedbi je bil namreč eden glavnih stebrov kar treh različnih uprizoritev, pri čemer je v svojih umetniških stvaritvah znova izkazal izrazito igralsko širino in volumen; blestel je tako v komičnih, hrupnih, na igralsko moč in prezenco odigranih vlogah kakor tudi v nežnih, meditativnih in introspektivnih likih; bil je zabaven in duhovit, pa tudi neprijeten in nevaren; utelesil je človeško nečimrnost in pohlep, a tudi krhkost in skromnost."

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