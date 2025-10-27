Svetli način
Domača scena

PRENOS V ŽIVO: Otvoritvena slovesnost svetovnega prvenstva v hip hopu

Ljubljana, 27. 10. 2025 19.25 | Posodobljeno pred 19 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
K.Z.
Komentarji
1

Ljubljana danes znova pleše! Po včerajšnjem zmagoslavju slovenskih plesalcev se tekmovanje nadaljuje z izjemnim večerom, ki bo prinesel uradno otvoritev svetovnega prvenstva in nove spektakularne nastope najboljših plesalcev sveta.

Dvorana Tivoli je obarvana v barve svetovnega plesa. Tam poteka slavnostna predstavitev držav in uradna otvoritev svetovnega prvenstva, večer pa bodo zanzamovale finalne tekme v kategorijah Hip Hop Solo Male Junior 1, Hip Hop Solo Female Junior 1, ter atraktivni finali v Hip Hop Duo Adults in Hip Hop Formations Juniors. Dogajanje bo vrhunec doseglo zvečer, ko bodo pozdravili nove svetovne prvake in bodo zazvenele današnje himne.

Otvoritvena točka letošnjega dogodka bo prava poslastica za vse ljubitelje plesa in odrskega gibanja. Koreografijo je zasnoval priznani slovenski plesalec, koreograf in umetniški vodja Miha Krušič, ki s svojim delom že vrsto let zaznamuje slovensko plesno sceno ter navdušuje s sodobnim pristopom, energijo in izraznostjo.

Pod njegovim ustvarjalnim vodstvom se bodo na odru združili plesalci iz različnih slovenskih plesnih klubov – Libero Dance Center, Bolero, Miki, Plesni center Dolenjska in Šin šin. Ta posebna točka simbolizira povezanost slovenske plesne skupnosti, ki presega meje posameznih klubov in slogov ter poudarja moč umetniškega sodelovanja, mladostne energije in strasti do plesa.

Z dinamično koreografijo, ki prepleta sodobne plesne elemente, močno odrsko prezenco in skupinsko sinergijo, bo otvoritvena točka zaznamovala začetek večera, polnega umetnosti, gibanja in čustev.

PROGRAM DANAŠNJEGA DNE

Predstavitve Narodov / Opening Ceremony

Finale HH Solo Junior 1 – fantje in dekleta

Finale HH Duo Odrasli

Finale HH Formations Juniors (mladinske formacije)

svetovno prvenstvo hip hop ples tekmovanje slovenija
