PRENOS V ŽIVO: Otvoritvena slovesnost svetovnega prvenstva v hip hopu

Dvorana Tivoli je obarvana v barve svetovnega plesa. Tam poteka slavnostna predstavitev držav in uradna otvoritev svetovnega prvenstva, večer pa bodo zanzamovale finalne tekme v kategorijah Hip Hop Solo Male Junior 1, Hip Hop Solo Female Junior 1, ter atraktivni finali v Hip Hop Duo Adults in Hip Hop Formations Juniors. Dogajanje bo vrhunec doseglo zvečer, ko bodo pozdravili nove svetovne prvake in bodo zazvenele današnje himne.

Otvoritvena točka letošnjega dogodka bo prava poslastica za vse ljubitelje plesa in odrskega gibanja. Koreografijo je zasnoval priznani slovenski plesalec, koreograf in umetniški vodja Miha Krušič, ki s svojim delom že vrsto let zaznamuje slovensko plesno sceno ter navdušuje s sodobnim pristopom, energijo in izraznostjo.

Pod njegovim ustvarjalnim vodstvom se bodo na odru združili plesalci iz različnih slovenskih plesnih klubov – Libero Dance Center, Bolero, Miki, Plesni center Dolenjska in Šin šin. Ta posebna točka simbolizira povezanost slovenske plesne skupnosti, ki presega meje posameznih klubov in slogov ter poudarja moč umetniškega sodelovanja, mladostne energije in strasti do plesa.

Z dinamično koreografijo, ki prepleta sodobne plesne elemente, močno odrsko prezenco in skupinsko sinergijo, bo otvoritvena točka zaznamovala začetek večera, polnega umetnosti, gibanja in čustev.