PRENOS V ŽIVO: Zaključek svetovnega prvenstva v Hip hopu

Na obeh plesnih prizoriščih se bodo zvrstili spektakularni obračuni – od solo nastopov odraslih in mladincev do izjemno energičnih crew battlov, ki bodo dvorano napolnili z ritmom, močjo in čustvi. Slavnostni otvoritvi zadnjega dne bodo sledila finala, ki bodo razkrila zadnje svetovne prvake letošnjega prvenstva.
- FOTO: Arhiv organizatorja
Urnik dogajanja:
Predtekmovanja: Hip Hop Battle Solo Adults in Solo Juniors 2
Slavnostna otvoritev zadnjega dne
Predstavitveni nastopi: Crew Juniors in Crew Adults
Finala v kategorijah Solo Junior 2, Solo Adults, Crew Juniors in Crew Adults
Razglasitev zmagovalcev in uradni zaključek svetovnega prvenstva 2025
Ljubljana bo še zadnjič letos dihala v ritmu hip hopa – z energijo, ki povezuje plesalce z vsega sveta, in s ponosom, da je Slovenija gostila enega največjih plesnih dogodkov leta.
