PRENOS V ŽIVO: Zaključek svetovnega prvenstva v Hip hopu

Ljubljana, 30. 10. 2025 13.52 | Posodobljeno pred 1 uro

K.Z.
Plesna evforija v Ljubljani, natančneje v Kinu Šiška, se zaključuje z velikim finalom svetovnega prvenstva v hip hop battlih. Po petih nepozabnih dneh v Hali Tivoli in prvih bojih v Šiški, bo zadnji dan postregel z vrhuncem tekmovanja – finalnimi nastopi najboljših posameznikov in skupin sveta.

Na obeh plesnih prizoriščih se bodo zvrstili spektakularni obračuni – od solo nastopov odraslih in mladincev do izjemno energičnih crew battlov, ki bodo dvorano napolnili z ritmom, močjo in čustvi. Slavnostni otvoritvi zadnjega dne bodo sledila finala, ki bodo razkrila zadnje svetovne prvake letošnjega prvenstva.

Urnik dogajanja:

Predtekmovanja: Hip Hop Battle Solo Adults in Solo Juniors 2

Slavnostna otvoritev zadnjega dne

Predstavitveni nastopi: Crew Juniors in Crew Adults

Finala v kategorijah Solo Junior 2, Solo Adults, Crew Juniors in Crew Adults

Razglasitev zmagovalcev in uradni zaključek svetovnega prvenstva 2025

Ljubljana bo še zadnjič letos dihala v ritmu hip hopa – z energijo, ki povezuje plesalce z vsega sveta, in s ponosom, da je Slovenija gostila enega največjih plesnih dogodkov leta.

svetovno prvenstvo ples hip hop slovenija
KOMENTARJI (1)

Morgoth
30. 10. 2025 14.48
Šithop
ODGOVORI
0 0
