Prepoznate slovenskega glasbenika na fotografiji?

Rok Piletič , ki s svojim mlajšim bratom Anejem sestavlja izjemno priljubljen in uspe šen duo BQL, je ob svojem 27. rojst nem dnevu na druž benih omrežjih delil svojo fotografijo iz otro štva, z njo pa šaljivo pokazal, da čas hitr o beži. In kako tudi ne bi, simpatična brata, ki ju je v svet slavnih izstrelil nastop v šovu Slovenija ima talent, sta se z vrtoglavo hitr ostjo zavihtela na sam vrh slovenske glasbene scene.

Oboževalci in predvsem oboževalke so Roka zasule s čestitkami in dobrimi željami, posebno čestitko pa je Roku namenila tudi glasbena kolegica Nika Zorjan, ki je delila njuno skupno fotografijo. BQL in Nika so dobri prijatelji, skupaj pa so lani ustvarili tudi udarno pesem Ni predaje, ni umika, ki je v hipu postala hit.