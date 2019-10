Presenečen Vid Valič: Zakaj bi ženske hlinile orgazem?

Kakšni smo Slovenci med rjuhami in kako pomembna je za nas intima. Vidu Valiču in njegovim ugotovitvam se je med premiero nove predstave občinstvo prešerno smejalo, med njimi pa so bili tudi znani Slovenci.

Vid Valič FOTO: Urška Boljkovac

Vid Valič, ki je TV ekrane osvojil kot voditelj šova Slovenija ima talentter Vid in Pero šov, se vrača z novo avtorsko predstavo Seks po slovensko. "Seks je nekaj kar povezuje vse ljudi. Zaradi seksa obstajamo. Vendar je zanimivo, da vsak narod gleda na seks malce drugače. Kako pa seksamo Slovenci in Slovenke?" - To je bila iztočnica Vidovega nove predstave, v kateri govori o svojih seksualnih in aseksualnih anekdotah, ki jih je bilo za nekatere malo, za druge veliko, spet za tretje pa tam tam.

Mojster stand up komedije je sicer izbrane gledalce v prvih vrstah tu pa tam spravil v zadrego. FOTO: Urška Boljkovac

Vid zatrjuje, da so vse zgodbe v predstavi resnične. "Meni je stand up zato všeč, ker lahko vzameš neke smernice, smešne, čudne, mogoče tudi dramatične zgodbe iz svojega življenja in jih obrneš tako, da se vsi nasmejijo temu. Tako, da vse je res in upam, da se kakšen ne prepozna v njih," je povedal za 24ur.com. Zanimivo pa je, da je pri pripravi na predstavo naletel na zanimiv podatek, ki ga je resnično presenetil: "Kar me je vrglo na rit, je, da je 80 odstotkov žensk že vsaj enkrat v življenju zahlinilo orgazem. To mi je bilo grozno. Zakaj bi to delale? Povejte, da smo smotani," je po premieri povedal mojster zabave.

Vid je, kot smo že vajeni, glede ljubezni, spolnosti in odnosov med ljudmi zelo sproščen in kot se je pokazalo na premieri, je tako tudi njegovo občinstvo. Mojster stand up komedije je sicer izbrane gledalce v prvih vrstah tu pa tam spravil v zadrego z žgečkljivimi vprašanji, a vsaj nekaterim med njimi je pogovarjanje o seksu nekaj čisto normalnega in so prispevali svoj delež k dobri energiji šova, ki ga je član igralske dinastije Valič zgradil na zabavni statistiki o spolnih navadah Slovencev, svojih romantičnih in malo manj romantičnih anekdotah ter razmišljanjih o vlogi spolnosti v naši družbi. Več utrinkov s premiere si poglejte v priloženi fotogaleriji: