Presenečenje v studiu 24UR: sin Ote Širca Roš pokukal izza njenega hrbta

"Ponavadi grem po nedeljski oddaji nazaj v Gorico po otroke, včeraj pa sem se bala gneče na cesti in še starejši, Prem, je šel na sošolčev rojstni dan v Ljubljani. Borut je ostal v Gorici, ker je moral zjutraj tam v službo, in z Zarom sva ostala sama. In ni bolj 'kulske' rešitve kot z mami v službo! Redko ju vzamem s sabo, razen če res ne gre drugače, čeprav, če bi vprašali njiju, je na Popu res 'noro kul', toliko enih kamer in ostalih zabavnih zadevic, pa zanimivih, zabavnih ljudi, pa znani pa oh in sploh ... Pa studio ... In ja, 'mami je rekla, da moram bit tiho in pri miru, ampak ... Saj bom samo pogledal, kako se vidi iz druge strani ...'," je za 24ur.com povedala voditeljica POPIN-a Ota Širca Roš, ki je za voditeljsko mizo 'skrila' mlajšega sina Zara.