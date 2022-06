Prešerno poletje v Kranju otvorila skupina California

V petek je na polnem Glavnem trgu nastopila kranjska skupina California, ki letos praznuje 33 let delovanja, s tem pa v prijetnem vzdušju otvorila letošnjo Prešerno poletje. Poprock band je na oder stopil po več kot dveh desetletjih, gostje večera, ki so poleg njih poskrbeli za pravo glasbeno poslastico, pa so bili še Leya Leanne & Band, LPS, Nina Pušlar, Pero Lovšin in Božidar Wolfand Wolfa. Utrinke s koncerta si lahko ogledate v galeriji spodaj.