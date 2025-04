Prestolnica se je za vikend ob obletnici diskoteke Turist vrnila v 80. leta

V 80. letih so zaradi priljubljenosti diskoteke Turist v središču Ljubljane takratni miličniki postavljali celo barikade in vstop dovolili le polnoletnim. "Jaz sem bila v diskoteki Turist zagotovo dvakrat na teden, vsak teden," je povedala glasbenica Anja Rupel. "Tam so se hormoni mešali, vsi smo bili željni akcije, ples je bil sekundarni in tudi midva z Anjo sva se kdaj v Turistu videla, se mi zdi," je povedal pevec Aleš Klinar.

Tam so se po pričanjih očividcev pod isto disko kroglo zbirali tako umetniki kot medijske osebnosti in politiki. "Takrat ni bilo mobilnih telefonov, takrat smo se pogovarjali, nismo tipkali," je dejal glasbenik Tone Košmrlj. "V bistvu imamo zelo malo materiala, ker takrat nihče ni hodil s fotoaparatom v diskoteko, tako da imamo malo fotografij iz tistega obdobja, kar je pa po eni strani v redu, ker to nosimo v srcu," je povedal DJ Tomaž Pezdirc. "Večina teh diskotek je kar zamrla, pa smo jih včasih v Ljubljani imeli kar precej in so bile dobro obiskane, danes pa se posluša glasba v lokalih," je dejal DJ Dragan Bulič.

Diskoteke so v zadnjih letih zamenjali klubi s popolnoma drugačnimi značilnostmi. "V Turistu se je za razliko od kasnejših diskotek, kjer se je vrtela, za moje pojme, malo bolj kmečka glasba, vrtel zelo moderen pop," je povedala Anja Rupel.

Organizatorji zabave zagotavljajo, da najljubših špičakov in modnih kosov iz 80. let še nikar ne zavrzite, saj s plesnimi večeri v duhu Turista zagotovo še niso rekli zadnje.