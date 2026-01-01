Z družino in prijatelji ste si zagotovo že izmenjali čestitke ter lepe želje za leto pred nami. Ker se novinarska ekipa rubrike POP IN vse leto druži z znanimi obrazi, smo tudi njih prosili, da strnejo misli in vas vsak na svoj način nagovorijo za lep zalet ter začetek v letu 2026. Preverite, kaj vam v novem letu želijo znani Slovenci.