V centru Ljubljane so se v petek prižgale praznične luči, hkrati z njimi pa se je odprla tudi stojnica, ki bo prižigala nasmehe otrok. Na Prešernovem trgu letos prvič stoji Pekarna nasmehov, v kateri z nakupom nasmeškotka, ki stane 1 evro, podprete program Botrstvo za kritje oskrbnin v dijaških domovih. Od leta 2017 so za socialno šibkejše družine zbrali že več kot 80.000 evrov in pomagali 500 dijakom. Pomoč pri prodaji so letos ponudili tudi številni znani obrazi.