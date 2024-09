Pričel se je 39. Mednarodni literarni festival Vilenica

39. Mednarodni literarni festival Vilenica v organizaciji Društva slovenskih pisateljev bo letos gostil več kot 20 gostov iz 16 držav, v prestolnico pa prinaša literarni večer z letošnjim nagrajencem, predstavitev gostov s Češke, več druženj in literarnih branj ter okroglo mizo Srednjeevropske pobude, posvečeno vprašanjem koncepta letošnjega festivala – umetni inteligenci in literaturi. Okroglo mizo je vodil Aljoša Harlamov , predsednik žirije Vilenice.

Karavana literarnih ustvarjalcev in gostov Vilenice bo obiskala tudi Trst in Sežano in se sklenila v kraški jami Vilenica s podelitvijo nagrade, ki nosi njeno ime. Osrednje ime letošnjega festivala in prejemnik nagrade vilenica 2024 je hrvaško-bosanski pisatelj Miljenko Jergović, letošnji slovenski avtor v središču pa je pisatelj in pesnik Dušan Šarotar.

"S stebri lesketavih kapnikov naravno svečana vstopna dvorana Vilenice me je očarala in začarala. Še isti večer sem upravnemu odboru Društva slovenskih pisateljev napisal pismo," je povedal Veno Taufer, duhovni oče mednarodnega literarnega festivala Vilenica.

O festivalu

Vilenica je vizionarski festival, ki pripomore k umeščanju slovenske literature na zemljevid evropskih in svetovnih literatur – kar dva nagrajenca Vilenice, avstrijski pisatelj Peter Handke in Poljakinja Olga Tokarczuk, sta prejela Nobelovo nagrado za književnost. Nagrajenec Vilenice leta 2014, madžarski pisatelj László Krasznahorkai, je leto zatem prejel nagrado International Booker Prize, nagrajenec Vilenice leta 2021, pisatelj Josef Winkler, pa je nedavno prejel glavno kulturno nagrado avstrijske Koroške.

Festival med letoma 2024 in 2027 svoj vsebinski, idejni fokus usmerja v temo Krasni novi svet, letošnji festival bo pod geslom Ikar 2.0, posvečen umetni inteligenci, eno od osrednjih vprašanj festivala pa bo: "Kako človeška je (še) literatura?" Poleg dveh osrednjih avtorjev letošnja Vilenica vabi v goste še druge, generacijsko raznolike, ugledne in mednarodne ter domače avtorje.