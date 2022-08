Pričel se je maraton smeha z mojstri komedije

Končno spet Panč v polnokrvni izdaji brez zadržkov in omejitev! Za nameček pa še jubilejna 15. edicija in slogovno najbolj razgiban program doslej. Največji festival samostoječe komedije v regiji je spet zavzel dvorišče Ljubljanskega gradu med 21. in 25. avgustom, najopaznejši novosti smejalnega maratona pod zvezdami pa sta mojstra improvizacije UM&KUNA .

Rekli so, da po koroni ne bo nič več tako, kot je bilo. Pa je oče festivala Panč, Andrej Težak – Tešky, zgrabil bika za roge in poskrbel, da bo to res držalo. Ob žlahtnem jubileju in prvič v 15-letni zgodovini najbolj cenjenega domačega stand up druženja boste lahko ob komediji na Panču prvič uživali tudi ob razvajanju brbončic. "Ljudje so lačni druženja smeha, zabave – in hrane. Zato smo letos gostom prvič ponudili tudi možnost nakupa gurmanskega in/ali VIP paketa. Prvi vključuje večerjo v Gostilni na gradu, drugi pa rezerviran sedež, kozarec penine in druženje s komiki," pravi tekač, dobrodelnež, vsestranski ustvarjalec v zabavni industriji ter znanec iz šova Masterchef.