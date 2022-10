Prihaja druga edicija Grossmannovega festivala fantastike in stripa.

Ljubitelji stripov bodo konec tega meseca prišli na svoj račun. V Ormožu se bo namreč med 28. do 30. oktobrom odvila druga edicija Grossmannovega festivala fantastike in stripa. Festival bodo obiskali tudi striparji, kot so Mikica Ivanović, Dušan Kastelic, Leo Pilipović in Iztok Sitar, za poglobljena predavanja pa bodo v treh festivalskih dneh poskrbeli Marko Fančović, Zoran Roško, Vladislav Knežević, Ante Jerić, Riva Zmajoki, Simon Habjan in Borut Cerkovnik.