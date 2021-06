Po velikem zaključku vipavske zgodbe Najini mostovi, ki se je prikupila gledalkam in gledalcem, prihaja nova slovenska originalna serija Sekirca v med. Dogajanje je tokrat postavljeno v osrčje Kamnika, kjer osrednji družina Hribar z dobitno kombinacijo za jackpot pade sekira v med, in tako se njeni člani čez noč prelevijo v milijonarje. Se bo njihovo življenje spremenilo na bolje ali na slabše?

Nova serija bo obarvana z lahkotnim in humornim pridihom, s slikovitimi liki in razgibanimi situacijami. Kot rdeča nit se bodo vseskozi prepletali sosedski odnosi, družinski spori in raznolik jezik več generacij. Zakonca Hribar, ki ju upodabljata izjemna Jožef Ropoša in Mojca Funkl, imata v seriji odlično kemijo in občutek za komedijo. Njune otroke, Špelo, Anjo in Luko, upodabljajo mladi upi slovenske igre, Mila Peršin, Lea Cok in Luka Bokšan. V izvrstni slovenski komediji seveda ne gre brez dobrih sosedov – ob hiši Hribarjevih stoji hiša Paulitchev. V vlogo glave družine, Rozike, je stopila legenda slovenske igre, z Borštnikovim prstanom nagrajena Jožica Avbelj, kot njeno hčerko Diano in vnuka Matthiasa pa bomo spremljali Barbaro Medvešček in Matevža Müllerja.

icon-expand Po Najinih mostovih prihaja Sekirca v med! FOTO: Ana Gregorič

Kdo sta glavna lika serije, Majda in Janko Hribar? Mojca Funkl o liku v seriji in družinski preizkušnji pove: »Majda je v seriji Sekirca v med z Jankom Hribarjem poročena že več kot trideset let. V svoji družini je veljala za velik up – zelo je pametna, bila zlata maturantka, imela je veliko ambicij, a jo je ljubezen usmerila v povsem drugo smer. Po prvi nosečnosti je ostala skupaj z Jankom, s katerim si je ustvarila družino v taščini hiši. Jankova ljubezen je bilo čebelarstvo, Majda, ki sicer vodi svoje računovodsko podjetje, pa ga je pri tem v celoti podprla. Prednost družine Hribar je to, da se zelo dobro razumejo, kljub nekaterim finančnim preprekam, vse dokler se zgodba serije Sekirca v med ne prične zapletati. Družini Hribar namreč zares pade sekira v med in jo postavi pred težavno preizkušnjo.« Jožef Ropoša ob tem dodaja: »Med Jankom in Majdo je resnična ljubezen, ki traja že od študentskih časov. Majda je namreč zaradi Janka pustila študij in se bila pripravljena preseliti iz Ljubljane na podeželje. Jankov lik je precej naiven – je velika dobričina, ki skrbi za druge. Čebelarstvo je njegova strast, družinsko življenje pa prinese hudo preizkušnjo prav zaradi padca sekire v med. Kakšne so te preizkušnje, pa bodo gledalci videli sami.«

icon-expand Zakonca Hribar in njuni otroci v novi slovenski komediji. FOTO: Ana Gregorič

Vrhunsko igralsko zasedbo dopolnjujejo tudi stari znanci televizijskih zaslonov, Jernej Kuntner, Vojko Belšak, Alenka Tetičkovič, Lea Mihevc, Gorka Berden, Niko Zagode in drugi. V zgodbi so liki razdeljeni na tri različne generacije, ki se soočajo z medgeneracijskimi izzivi in statusnimi simboli. Več pa si bodo gledalci lahko ogledali ob prihodu serije. Nosilna skladba serije v izvedbi Polkaholikov Poleg medu, sreče, družine in odnosov pomembno vlogo v novi slovenski originalni seriji igra tudi slovenska avtorska glasba. Naslovno skladbo serije izvajajo Polkaholiki, štirje simpatični Štajerci, ki želijo polko približati mladim. S svojim svežim pristopom, avtorsko glasbo in preprosto energijo že osvajajo vse več poslušalcev. Skladbo je pospremil tudi originalni videospot, katerega premiera sledi danes ob 14. uri na 24ur.com.