Domača scena

Prijateljstvo, ki ne pozna meja: Bojan Cvjetićanin in Käärijä

Ljubljana, 28. 12. 2025 10.31 pred 31 minutami 3 min branja 4

Avtor:
Eva Kolarič
Bojan Cvjetićanin in Kaarija

Bojan Cvjetićanin in Käärijä sta pred dvema letoma med tekmovanjem za Pesem Evrovizije spletla prijateljstvo, ki traja še danes. Med Finčevim obiskom Slovenije smo se usedli s pevcema in spregovorili o njuni navezi, ki že od samega začetka navdušuje njune oboževalce in zagrete navijače omenjenega tekmovanja širom sveta.

Bojan Cvjetićanin in Käärijä sta se leta 2023 udeležila tekmovanja za Pesem Evrovizije, ki pa ju je poleg svetovne prepoznavnosti in številnih poznanstev nagradilo tudi s tesnim prijateljstvom. Naveza, ki sta jo stkala v Liverpoolu, je že tedaj navdušila njune oboževalce, ki so splet preplavljali z njunimi fotografijami in videoposnetki.

Joker Out in Käärijä
Joker Out in Käärijä
FOTO: Dean Grainger

Dve leti kasneje je njun odnos kljub več kot dva tisoč kilometrov razdalje, ki tiči med njima, še bolj trden kot kdaj koli prej."Mislim, da je najbolj pomemben del, da še vedno veliko govoriva prek družbenih omrežij in se precej velikokrat obiščeva. Odšla sva tudi na počitnice skupaj lansko leto, na Ciper, in že načrtujeva naslednje počitnice. Tako da ja, to je normalno prijateljstvo na daljavo," sta nam zaupala pevca. Kam načrtujeta oditi prihodnje leto, zaenkrat ostaja še skrivnost, sta pa nam razkrila, da se podajata v tople kraje.

Od potovanj, pisanja prek družbenih omrežij pa vse do pristnih stikov v domačih krajih. "To ni njegov prvi obisk Slovenije, bil je že tukaj z nekaj prijatelji. Skupaj smo delali tudi glasbo," je o 32-letniku iz Helsinkov povedal Cvjetićanin in dodal: "Bil sem že večkrat na Finskem in velikokrat sem bil tudi pri njem doma."

Med druženjem sta drug drugemu predstavila svojo kulturo in običaje. "Savna. Na Finskem je savna nekaj, kar ponavadi počneš. Ponavadi uživava pri njem doma ali pri njegovih starših, nekaj dobrega pojemo, kaj popijemo. Družimo se z njegovimi prijatelji in člani njegovega benda," se druženj na severu spominja član zasedbe Joker Out, ki je pred dvema letoma na Evroviziji zasedla 21. mesto. "Ni pomembno, kaj počneva, vedno se zabavava," je strnil Finec, ki je na priljubljenem glasbenem tekmovanju osvojil odlično drugo mesto.

Joker Out in Käärijä
Joker Out in Käärijä
FOTO: Dean Grainger

26-letniku je uspelo Nordijca in njegove prijatelje navdušiti tudi s slovensko kulinariko. "Peljal sem jih na slovensko pojedino. Vse je bilo: kranjska klobasa, štruklji, ocvirki, pražen krompir," je povedal Ljubljančan. "Všeč mi je, vaša hrana je zelo dobra," je nemudoma dodal Käärijä, čigar pravo ime je Jere Mikael Pöyhönen.

Kljub potepanju naokoli pa večkrat poprimeta tudi za delo oziroma v njunem primeru za kitaro, mikrofon, pisalo in prazen list papirja. "Ja, Jere in jaz sva naredila in še vedno delava pesem, ki je v bistvu slovensko-finska pesem. Oba bova govorila oziroma repala v slovenščini in finščini," je razkril Cvjetićanin in priznal, da še ne vesta, kdaj točno bo nova skladba ugledala luč sveta.

Preberi še 'Bromance' med Bojanom in finskim predstavnikom navdušil internet

Vse oboževalce, še posebej tiste, ki neučakano spremljajo vsak njun skupni podvig, pa prihodnje leto v prestolnici čaka prav poseben dan. Prvič bosta namreč skupaj nastopila v Sloveniji. "Končno! Moram povedati, da sem res vesel, ker sem se tega neizmerno veselil. Način, kako se je to poklopilo ... res sem vesel. Lahko pripeljem svoj bend sem in se imamo lepo," je z iskricami v očeh povedal Käärijä.

Bojan Cvjetićanin Käärijä Joker Out Prijateljstvo Evrovizija

V Piranu umestili sliko Vittoreja Carpaccia na njeno izvorno mesto

KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
PoldeVeliki
28. 12. 2025 11.02
Kdo ?
Odgovori
0 0
25.maj
28. 12. 2025 11.01
se mata rada 😘
Odgovori
0 0
gogi_
28. 12. 2025 10.59
Mediji ga promovirajo,ljudje pa nimajo fobrega mnenja o tem osebku . Ni ne m ne ž. Pevsko pa tudi omejen na ozek repertuar.
Odgovori
0 0
Bogo30
28. 12. 2025 10.39
skrivata se gaya
Odgovori
+5
5 0
bibaleze
