Prijateljstvo, ki ne pozna meja: Bojan Cvjetićanin in Käärijä

Bojan Cvjetićanin in Käärijä sta se leta 2023 udeležila tekmovanja za Pesem Evrovizije, ki pa ju je poleg svetovne prepoznavnosti in številnih poznanstev nagradilo tudi s tesnim prijateljstvom. Naveza, ki sta jo stkala v Liverpoolu, je že tedaj navdušila njune oboževalce, ki so splet preplavljali z njunimi fotografijami in videoposnetki.

Dve leti kasneje je njun odnos kljub več kot dva tisoč kilometrov razdalje, ki tiči med njima, še bolj trden kot kdaj koli prej."Mislim, da je najbolj pomemben del, da še vedno veliko govoriva prek družbenih omrežij in se precej velikokrat obiščeva. Odšla sva tudi na počitnice skupaj lansko leto, na Ciper, in že načrtujeva naslednje počitnice. Tako da ja, to je normalno prijateljstvo na daljavo," sta nam zaupala pevca. Kam načrtujeta oditi prihodnje leto, zaenkrat ostaja še skrivnost, sta pa nam razkrila, da se podajata v tople kraje.

Od potovanj, pisanja prek družbenih omrežij pa vse do pristnih stikov v domačih krajih. "To ni njegov prvi obisk Slovenije, bil je že tukaj z nekaj prijatelji. Skupaj smo delali tudi glasbo," je o 32-letniku iz Helsinkov povedal Cvjetićanin in dodal: "Bil sem že večkrat na Finskem in velikokrat sem bil tudi pri njem doma."

Med druženjem sta drug drugemu predstavila svojo kulturo in običaje. "Savna. Na Finskem je savna nekaj, kar ponavadi počneš. Ponavadi uživava pri njem doma ali pri njegovih starših, nekaj dobrega pojemo, kaj popijemo. Družimo se z njegovimi prijatelji in člani njegovega benda," se druženj na severu spominja član zasedbe Joker Out, ki je pred dvema letoma na Evroviziji zasedla 21. mesto. "Ni pomembno, kaj počneva, vedno se zabavava," je strnil Finec, ki je na priljubljenem glasbenem tekmovanju osvojil odlično drugo mesto.