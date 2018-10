Prijetno druženje in odlično vzdušje z Rebeko Dremelj v butiku Alma Ras

"Nakupovalna atmosfera v tem butiku je resnično edinstvena. Zagotovo pa so večje zadovoljstvo mehki materiali, ki so kot nalašč za naše telo. To blagovno znamko priporočam vsem damam, ki cenijo udobje in kakovost," je dejala Rebeka. Uživali smo v prijetnem vzdušju in se prepričali o raznolikosti in nežnosti asortimenta.

V novo odprtem butiku bodo kupci našli bogato vsebino spodnjega perila in spalnega programa za ženske, pa tudi za moške in otroke. Dvajsetletna tradicija blagovne znamke Alma Ras temelji na naravnih in kvalitetnih materialih evropskega porekla, njena funkcionalnost in mehkoba pa sta glavna značilnost vseh modelov. Ob promociji nove kolekcije nudijo posebne ugodnosti. Vse novosti lahko spremljate tudi preko uradne spletne strani FB Alma Ras Slovenija.

Poleg novega butika Alma Ras v Ljubljani, na Miklošičevi cesti 22, jih lahko najdete tudi v Mariboru, v Mercator centru Tabor, na Eve Lovše 1 in v Celju, na Stanetovi ulici 9.

V nadaljevanju si poglejte fotografije z otvoritve.