Trije uspešni filmi, številne zlate role in junakinja, ki je osvojila srca mladih gledalcev in njihovih staršev. Zgodbe o Gaji so zdaj zaživele še med knjižnimi platnicami. Avtorja filmske trilogije Gajin svet Peter Bratuša in Špela Levičnik sta vse tri knjige skupaj predstavila na Slovenskem knjižnem sejmu, kjer se jima je pridružila tudi igralka Uma Štader. Ideja o knjižni različici priljubljenih filmov se je porodila prav zaradi vprašanj gledalcev. "Zelo pogosto so nas spraševali, po kateri knjigi so posneti filmi Gajin svet. In seveda sva rekla, da po nobeni, da sva si jih sama izmislila. Potem pa je vedno bolj rasla ideja, da bi bilo morda dobro napisati knjigo o Gaji, o Gajinem odraščanju," je pojasnil scenarist, režiser, producent in avtor knjig Peter Bratuša.

Priljubljena filmska trilogija Gajin svet dobila knjižno različico. FOTO: POP TV

Mlada igralka Uma, ki sedaj lahko prebira zgodbo o liku, ki ga je sama oživela na velikem platnu, pa je navdušena predvsem nad tem, kako sta avtorja na papir prenesla Gajin notranji svet. "Meni se zdi, da je Gaja super napisana v knjigi. Peter in Špela sta jo tako lepo vodila, da je v bistvu zelo podobna temu, kar vidimo na platnu. Knjiga je napisana skozi njene občutke in mislim, da ni nekih večjih sprememb in razlik. Super sta ohranila lik točno takšen, kot je," je povedala Uma, ki priznava, da je včasih lažje brati o svojem liku, kot se gledati na velikem platnu.

Gajin svet 3 FOTO: POP TV

V času, ko se za pozornost mladih potegujejo predvsem zasloni, so zgodbe o junakinji, ki jo že dobro poznajo, lahko dodatna spodbuda k branju. Da je branje 'kul', je prepričana tudi Uma, ki ima na knjige iz otroštva še posebej lepe spomine. "Jaz se spomnim, ko sem bila mlajša, mi je veliko pomenilo, da mi je mami zvečer prebrala kakšno pravljico za lahko noč," se je spomnila igralka, ki meni, da so knjige primerne tudi za najmlajše bralce.

Filma Gajin svet in Gajin svet 2 si lahko ogledate na VOYO.

Za knjižno izdajo pa se skriva tudi osebna zgodba ustvarjalcev, ki ju poleg filmskega ustvarjanja povezuje ljubezen do literature. Kot sta zapisala v predgovoru knjig, se njuna ljubezen do filmskega ustvarjanja ne bi rodila brez ljubezni do knjig in občutka, ko ob prebranih zgodbah poleti domišljija.