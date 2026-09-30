Priljubljena radijska voditeljica Anja Ramšak prvič mama

Priljubljena radijska voditeljica Anja Ramšak Homovec je prvič postala mamica. Da je v veselem pričakovanju, je sporočila konec marca, zdaj pa sta se z možem Matevžem razveselila prvorojenke Leni. Kmalu po tem, ko sta delila novico na družbenem omrežju, so se med komentarji zvrstile čestitke staršema, med njimi pa so družini vse dobro zaželeli tudi številni znani Slovenci.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

"Tukaj sem. Leni," sta ob fotografiji novorojenčice pripisala starša. "Dobrodošla! In čestitke," je čestitala igralka Lea Mihevc, vplivnica Jerca Zupan pa dodala: "Leni lepa, dobrodošla! Čestitke, družinica." Oglasila se je tudi Anjina sovoditeljica Lara Tosić, ki je zapisala: "Dobrodošla, Leni! Veliko ljubezni celi družinici!"