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Domača scena

Priljubljena radijska voditeljica Anja Ramšak prvič mama

Ljubljana, 30. 09. 2026 09.48 pred 28 minutami 1 min branja 1

Avtor:
K.Z.
Anja Ramšak

Anja Ramšak Homovec se je z možem Matevžem razveselila prvega otroka. Zakonca sta veselo novico sporočila na družbenem omrežju, kjer sta že delila prvo fotografijo hčerke, ki sta jo poimenovala Leni.

Priljubljena radijska voditeljica Anja Ramšak Homovec je prvič postala mamica. Da je v veselem pričakovanju, je sporočila konec marca, zdaj pa sta se z možem Matevžem razveselila prvorojenke Leni. Kmalu po tem, ko sta delila novico na družbenem omrežju, so se med komentarji zvrstile čestitke staršema, med njimi pa so družini vse dobro zaželeli tudi številni znani Slovenci.

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"Tukaj sem. Leni," sta ob fotografiji novorojenčice pripisala starša. "Dobrodošla! In čestitke," je čestitala igralka Lea Mihevc, vplivnica Jerca Zupan pa dodala: "Leni lepa, dobrodošla! Čestitke, družinica." Oglasila se je tudi Anjina sovoditeljica Lara Tosić, ki je zapisala: "Dobrodošla, Leni! Veliko ljubezni celi družinici!"

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Da se je poročila, je Anja, prav tako kot novico, da je noseča, sporočila v etru radia. Takrat je razkrila, da sta si s partnerjem večno zvestobo obljubila 13. 12. 2024.

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30. 09. 2026 10.10
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