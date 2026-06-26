Priljubljena slovenska vplivnica drugič mama

Lea Filipovič, bolj znana kot Lepa Afna, je na družbenem omrežju Instagram sporočila, da je povila še drugega otroka. S sledilci je delila fotografijo, na kateri prvorojenka potiska voziček z novim dojenčkom ter pripisala: "Mamica dveh." Pod objavo so se že zvrstile čestitke, med njimi so bile tudi številne znane Slovenke, kot so Tina Gaber, Katarina Benček in Tinkara Fortuna.