Priljubljena slovenska vplivnica drugič mama

Priljubljena slovenska vplivnica Lea Filipovič, bolj znana kot Lepa Afna, je povila drugega otroka. S partnerjem Anžetom sta se drugega otroka razveselila tri leta po rojstvu prvorojenke. Da je drugič mamica, je sporočila na Instagramu, kjer je delila fotografijo, na kateri prvorojenka potiska voziček z novim dojenčkom.
"Mamica dveh," je zapisala pod simpatični fotoutrinek. Pod objavo so se že zvrstile čestitke, med njimi so bile tudi številne znane Slovenke, kot so soproga nekdanjega predsednika vlade Tina Gaber, znana vplivnica in nekdanja tekmovalka šova Super par Katarina Benček in pevka Tinkara Fortuna.
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