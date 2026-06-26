Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Domača scena

Priljubljena slovenska vplivnica drugič mama

Ljubljana, 26. 06. 2026 18.07 pred 58 minutami 1 min branja 2

Avtor:
E.M.
Lea Filipovič

Lea Filipovič, bolj znana kot Lepa Afna, je na družbenem omrežju Instagram sporočila, da je povila še drugega otroka. S sledilci je delila fotografijo, na kateri prvorojenka potiska voziček z novim dojenčkom ter pripisala: "Mamica dveh." Pod objavo so se že zvrstile čestitke, med njimi so bile tudi številne znane Slovenke, kot so Tina Gaber, Katarina Benček in Tinkara Fortuna.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Priljubljena slovenska vplivnica Lea Filipovič, bolj znana kot Lepa Afna, je povila drugega otroka. S partnerjem Anžetom sta se drugega otroka razveselila tri leta po rojstvu prvorojenke. Da je drugič mamica, je sporočila na Instagramu, kjer je delila fotografijo, na kateri prvorojenka potiska voziček z novim dojenčkom.

Preberi še Slovenska vplivnica znova v veselem pričakovanju

"Mamica dveh," je zapisala pod simpatični fotoutrinek. Pod objavo so se že zvrstile čestitke, med njimi so bile tudi številne znane Slovenke, kot so soproga nekdanjega predsednika vlade Tina Gaber, znana vplivnica in nekdanja tekmovalka šova Super par Katarina Benček in pevka Tinkara Fortuna.

lepa afna Lea Filipovič otrok družina

V Portorožu obsežna razstava skupine Laibach

Domen Valič bo postal očka

24ur.com Slovenska vplivnica znova v veselem pričakovanju
Zadovoljna.si Znana Slovenka drugič postala mama
Bibaleze.si Ponosna mamica Tjaša Steklasa: Moj mali njokec
Bibaleze.si Znana Slovenka drugič postala mama
24ur.com Zala Djuric potrdila veselo novico: Postala sem mama
24ur.com Katarina Benček o prvorojenki: Življenje s tabo je lepše
Bibaleze.si Znana Slovenka pričakuje prvega otroka
Priporoča
  • ECEshop klime 24ur 01
  • ECEshop klime 24ur 02
  • ECEshop klime 24ur 03
  • ECEshop klime 24ur 04
  • ECEshop klime 24ur 05
  • ECEshop klime 24ur 06
  • ECEshop klime 24ur 07
  • ECEshop klime 24ur 08
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Sloale
26. 06. 2026 18.26
Kdo???
Odgovori
+1
1 0
graf
26. 06. 2026 18.54
neka "vplivnica" ki vpliva zgolj in samo na svoje otroke ...
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Družinski izlet mimo Rožnika do Tivolija in nazaj
Nosečnice na morju – do katerega meseca je varno plavati?
Nosečnice na morju – do katerega meseca je varno plavati?
Majhni otroci in vročinski udar: zakaj ga starši pogosto spregledajo
Majhni otroci in vročinski udar: zakaj ga starši pogosto spregledajo
Kdaj lahko otroku ponudimo prvi sladoled? Nasveti strokovnjakov
Kdaj lahko otroku ponudimo prvi sladoled? Nasveti strokovnjakov
zadovoljna
Portal
29 let razlike ju ne ustavi: otrok z Ines je njegova prioriteta
Dnevni horoskop: Rake čaka presenečenje, bikom se ponuja zanimiva priložnost
Dnevni horoskop: Rake čaka presenečenje, bikom se ponuja zanimiva priložnost
5 korakov, s katerimi lahko zapelješ vsakega moškega
5 korakov, s katerimi lahko zapelješ vsakega moškega
Ena najlepših žensk na svetu znova dviguje temperaturo
Ena najlepših žensk na svetu znova dviguje temperaturo
vizita
Portal
Ste ljubitelji banan? Preverite, kako koristijo vašim možganom
Le nekaj minut na dan: vaje z utežmi za močnejše in bolj oblikovane roke
Le nekaj minut na dan: vaje z utežmi za močnejše in bolj oblikovane roke
Vročinski val: ti simptomi zahtevajo posebno pozornost
Vročinski val: ti simptomi zahtevajo posebno pozornost
Zakaj nekateri ljudje brez težav vstajajo zgodaj
Zakaj nekateri ljudje brez težav vstajajo zgodaj
cekin
Portal
Poklici, kjer plače rastejo najhitreje. Preverite, ali ste med njimi
Je Hrvaška postala predraga? Izkušnja turista odprla širša vprašanja
Je Hrvaška postala predraga? Izkušnja turista odprla širša vprašanja
Koliko dopusta si lahko privoščite glede na plačo (realen izračun za 2026)
Koliko dopusta si lahko privoščite glede na plačo (realen izračun za 2026)
Dopust na Krku in cene: Bila sem osupla
Dopust na Krku in cene: Bila sem osupla
moskisvet
Portal
Domačini so povedali: Luka Dončić živi čisto drugače, kot si mislite
Ali v vročini res natočiš manj goriva? Strokovnjaki razkrivajo resnico
Ali v vročini res natočiš manj goriva? Strokovnjaki razkrivajo resnico
Ena najlepših nogometašic na svetu zaročena po le šestih mesecih zveze
Ena najlepših nogometašic na svetu zaročena po le šestih mesecih zveze
Poslovila se je legenda zlate dobe Hollywooda
Poslovila se je legenda zlate dobe Hollywooda
dominvrt
Portal
Nova grožnja z neba: toča, ki lahko v minutah uniči vaš dom (in kako se zaščititi)
Cvetje bo sveže tudi teden dni dlje: preprost trik z vazo, ki ga priporočajo cvetličarji
Cvetje bo sveže tudi teden dni dlje: preprost trik z vazo, ki ga priporočajo cvetličarji
Zakaj na vrtu uporabiti oglje?
Zakaj na vrtu uporabiti oglje?
Trik, s katerim bodo jagode ostale sveže dlje časa
Trik, s katerim bodo jagode ostale sveže dlje časa
okusno
Portal
Pozabite na polpete: tako boste bučke pripravljali to poletje
Tekmovalka MasterChefa navdušuje s hitro poletno sladico v kozarcu
Tekmovalka MasterChefa navdušuje s hitro poletno sladico v kozarcu
7 poletnih kosil, ki jih pripravite v največ 20 minutah
7 poletnih kosil, ki jih pripravite v največ 20 minutah
Juha, ki je popolna med vročinskim valom – z eno osvežujočo sestavino
Juha, ki je popolna med vročinskim valom – z eno osvežujočo sestavino
voyo
Portal
Klub morilcev
'91
'91
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Zlo med nami: Zgodbe preživelih
Zlo med nami: Zgodbe preživelih
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763