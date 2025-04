Priljubljena videoigra Minecraft dobila filmsko preobleko

Priljubljena igra, ki je obnorela svet pred več kot desetimi leti, je na navdušenje mladih igričarjev povsod po svetu, končno prispela še na velika platna.

"Če je tako v igrici, kot je v filmu, igral je nikoli nisem zares, živali in stvari so tako simpatične, da je za znoreti," je o igri in filmu povedal radijski voditelj Klemen Bunderla.

"Poseben film, ki je bil že tako smešen, da super. Jason Momoa je odličen. Sinhronizacija, ki je ne maram, je bila res dobra," pa je po premieri filma dejala vplivnica Teja Jugovic.

"Meni je bilo res v redu, samo zaradi Endermana. To je lik, ki se teleportira, če ga gledaš v oči, ko igraš Minecraft, te on ubija tako, da odpira usta," pa sta nam povedala mlada oboževalca igre Nik in Oskar.

"Morete imeti odprtega duha in srce. Dogajajo se stvari, kjer so zelo pomembni moški hlebčki in si moraš vohati noge. Mislil sem, da so to neke naključne stvari v filmu, ampak oni to poznajo iz igrice. Užitek je sedeti med tem občinstvom, ker so navijali in na koncu so se želeli fotografirati, čeprav nisem zares Jason Momoa, če ni nihče opazil," je vzdušje v dvorani opisal Bunderla, ki je posodil glas istemu junaku kot Momoa.