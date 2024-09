Priljubljeni srbski raper Voyage povzročil evforijo v ljubljanski Šiški

Evforija v nakupovalnem središču je bila nepopisna. "Slovenijo imam najraje od vseh držav, po kateri imam turnejo, tu so najlepši ljudje, topli so, všeč mi je, da imajo radi moj ledeni čaj, da ga pijejo in da so se v takšnem številu udeležili tega dogodka. Najlepša vam hvala," je povedal glasbenik Voyage.

Velik dogodek, je presunil tudi raperja samega."Tako lepo druženje s tako prijetnimi ljudmi ni zgolj običajen petek, to je nekaj posebnega. Ni to običajen petek, predvsem zaradi takšnega odziva, ob katerem se res počutim posebno, in želim si, da bi bolj pogosto prihajal sem," je še dodal.

"Mislim, da je on sedaj dosegel vrhunec balkanske glasbe in zagotovo je najbolj popularen ustvarjalec med mladimi in starejšimi. Poleg tega je pa mlad, simpatičen, z lepim nasmehom," sta povedala Ian Polak Rožac in Sara Vrečko."Dobra muzika, dober glas in mislim, da ima veliko mlajših oboževalk, ker tudi mogoče dobro zgleda. Dobra glasba, dober videz, dober glas, to so tri stvari, ki jih ti potrebuješ," sta dejali Hana Šević in Ana Sučević.

Kljub vsej priljubljenosti pa gre lahko glasbenik še vedno sam v trgovino."Ne moti me, da se ljudje želijo slikati z menoj," je strnil Voyage.