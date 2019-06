Primož Forte drugič očka: Pridružil se nam je Voranc

Nasmejani igralec Primož Forte je na svojem instagramu sporočil veselo novico, da je drugič postal očka. 38-letni Primož in 29-letna Tina sta dobila sina Voranca .

"S ponosom sporočam, da se je danes ob 7:45 naši družinici pridružil deček Voranc. Mamica Tina se počuti dobro, Voranc že hrabro ziza, sestrica Olivija komaj čaka, da spozna bratca, tata Primož pa je presrečen in bo, upa, kmalu prišel k sebi," je zapisal presrečni očka dveh otrok pod fotografijo z novorojenčkom in dodal oznako 'zdaj smo štirje' in 'vesel kot radio'.

Da bosta še drugič postala starša sta igralca sporočila na božični dan, ko sta na Instagramu objavila simpatično fotografijo, na kateri sta razkrila, da sta v veselem pričakovanju.