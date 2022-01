Primož in Lora skupaj s sinom Levom na tekaških smučeh

Slovenski kolesarski as Primož Roglič pred začetkom letošnje sezone svoj čas poleg treningov posveča tudi družini, včasih pa to dvoje celo združi. V Franciji si je kondicijo nabiral na tekaških smučeh, družbo pa sta mu delala žena Lora in sin Lev, ki pri svojih dveh letih že sam smuča.

Družina Roglič se trenutno mudi v zasneženem Tignesu na jugovzhodu Francije, kjer si je privoščila nekaj časa zase, preden se za olimpijskega prvaka začne težka kolesarska sezona, ko bo znova lovil zmago na Touru. Lora, ki je velika ljubiteljica nordijskega smučanja, je na sneg zvabila tudi Primoža in dveletnega sina Leva, trenutek pa delila na Instagramu. "Tudi jaz sem tukaj," je pod družinsko fotografijo, na kateri mlada družina uživa na tekaških smučeh, zapisala nekdanja odbojkarica. S tem se je navezala na sina Leva, ki je ob fotografiranju ujel pozornost svojih staršev. Kadar mali Lev ni na tekaških smučeh, med treningom mirno spi v maminem zavetju, kar je Lora konec decembra pokazala na družbenem omrežju. Objavila je galerijo fotografij, na katerih nosi sina med nordijskim smučanjem v posebnem nahrbtniku, v njem pa mu je očitno tako udobno, da med vožnjo kar zadrema. "Včasih imam svet na ramenih, drugič v rokah … Dokler se vrtiva oziroma vrtimo v isto smer, je vse okej," je Rogličeva zapisala pod galerijo zimskih fotografij. Za Loro in Primoža lansko leto ni bilo uspešno le na kolesarskem, ampak tudi na zasebnem področju. Oktobra sta v Vili Vipolže v Goriških brdih dahnila usodni "da" na intimni poroki v krogu družine in prijateljev. Nato sta se odpravila na medene tedne v tropske kraje in objavila romantične fotografije s potovanja, lokacijo pa zadržala zase.