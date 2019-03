Primož Peterka se ločuje

Renata Peterka, nekdanja manekenka, je za revijo Zvezde potrdila, da se po šestnajstih letih zakona ločuje od Primoža Peterke, ki je pred časom presenetil z novico, da prevzema vodenje turške reprezentance v smučarskih skokih. Par je bil skupaj 23 let, že vse od srednješolskih let, v tem času so se jima rodili trije otroci, hčerki Gajain Stela ter sin Maj.

V kratkem intervjuju je Renata pojasnila, da se predvsem želi posvetiti otrokom ter ustvarjanju novega življenja. Novinarki je zaupala, da je bila prepričana, da se bo zakon obdržal, toda na koncu se na žalost ni več izšlo. Zato je pred približno pol leta na sodišče vložila ločitvene papirje, ločitveni postopek pa je trenutno še v teku.