Primož Roglič naj bi se že ta vikend poročil

Ne le, da sta Primož in Lora zaročena, njun veseli dan naj bi se zgodil že ta vikend. Ob veseli novici smo poklicali tudi Loro in ji ob čestitki prosili še za izjavo, a je kratko povedala, da zadeve ne bo komentirala.

Lora in Primož sicer nikoli nista rada delila podrobnosti iz zasebnega življenja. Zaljubljencema in staršema dveletnega Leva iskreno čestitamo ob zaroki in jima v prihodnosti želimo veliko sreče in zdravja.