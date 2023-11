Primož Roglič: Naša odgovornost je, da otroke navdušimo za zdravo življenje

Primož Roglič ni pozabil na čase, ko je bil sam zgolj nadobudni mladi talent, čeprav danes spada v sam vrh kolesarstva. Prav zato se je odločil, da bo ustanovil Fundacijo Primoža Rogliča, s katero želi pomagati mlajšim generacijam in jih navdušiti za zdrav življenjski slog. S svojo zgodbo je prav on vir navdiha za mnoge, saj je dokaz, da je uspeh rezultat discipline in trdega dela, saj sam nikoli ne popušča in se bori do konca.

Vsaka športna pot se začne na začetku, a s trdim delom in disciplino lahko prav vsak mladi talent pride uspeha. To je pravzaprav zgodba Primoža Rogliča, ki je zaradi svoje športne poti in vrednot, ki jim sledi, vir navdiha za mnoge mlade nadobudneže. "Vesel sem, da lahko otrokom ponudimo možnost. Ni pomembno, kaj bodo v življenju počeli pozneje, ampak je naša odgovornost, da jih navdušimo za zdrav življenjski slog in vse, kar nam lepega šport lahko ponudi," je prepričan slovenski šampion, ki se je odločil, da jim bo pomagal preko Fundacije Primoža Rogliča.

Slovenski kolesarski as Primož Roglič želi pomagati mladim nadobudnim športnim talentom.

Kolesarski as, ki simbolizira, da je uspeh rezultat discipline in trdega dela ter nikoli ne popušča in se vedno bori do konca, je prav tako prepričan, da je vse možno, če se za cilj potrudimo in vztrajamo. Njegova fundacija je nedavno objavila razpis, ki omogoča mladim kolesarjem, ki živijo v slabših premoženjskih razmerah, da se potegujejo za 54 športnih koles, ki jih bodo brezplačno uporabljali eno leto. Poleg tega bodo v trajno last prejeli tudi kolesarsko čelado.

Fundacija bo poskrbela tudi za varnost tistih, ki že imajo kolo, saj je objavila še razpis za 90 kolesarskih čelad, ki jih bodo mladi prejeli v trajno last. S tem aktivno spodbujajo zdrav življenjski slog in omogočajo mladim dostop do športnih dejavnosti, zlasti kolesarstva, s ciljem popularizacije kolesarstva v Sloveniji in ustvarjanja okolja, kjer se mladi lahko razvijejo.