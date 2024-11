Primož Roglič o modi: To je zame prvi korak in nov izziv

Poseben trenutek otvoritvenega večera je bilo srečanje s častnim gostom, kolesarskim prvakom Primožem Rogličem, ki je s svojo sproščenostjo in dostopnostjo navdušil vse prisotne. Član ekipe Red Bull-BORA-hansgrohe, ki jo blagovna znamka BOSS s ponosom sponzorira, je na dogodku pozdravil obiskovalce in podelil pet podpisanih dresov.

Priložnost za druženje s kolesarskim prvakom je privabila številne znane obraze iz sveta športa in estrade. Med njimi selektorja moške rokometne reprezentance Slovenije Uroša Zormana, predsednika rokometne zveze Slovenije Bora Rozmana, direktorja Atletske zveze Slovenije Nejca Jerašo, frontmana skupine Siddharta Tomija Megliča in druge.

Za kulinarično razvajanje na dogodku je poskrbela Hiša kulinarike Jezeršek pod taktirko chefa Luke Jezerška, ki je z domiselnimi kombinacijami okusov in skrbno izbranimi sestavinami poskrbel za pravo doživetje okusov.

Vsi vemo, da je Primož doma na kolesu, a tokrat je sprejel modni izziv.

"To je zame prvi korak in nov izziv," je na vprašanje, kakšen odnos do mode ima, povedal Roglič, ki pravi, da se mu v vlogi kolesarja razgledanost na področju mode ne zdi pomembna, ob tem pa je dodal, da pa je pomembno, da se tudi kot športnik zna obleči primerno vremenskim razmeram."Zdi se mi super, če se zna človek primerno urediti za prireditve," je še pristavil kolesar, ki prisega na funkcionalnost oblačil.

Slogan kampanje, ki v prevodu pomeni 'Sam svoj šef', pa za Rogliča označuje, da lahko sledi svojim pravilom in načelom v življenju in se človek ne ozira toliko na vse ostale, kaj pravijo in komentirajo, temveč gre svojo pot. Zaupal nam je še, da mu glede modnega stila svetuje žena, njene nasvete pa upošteva.