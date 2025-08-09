Primož Roglič po Touru uživa v domovini

Primož Roglič se po napornih kolesarskih dirkah najraje sprošča v družbi žene Lore in njunih dveh otrok. Prav nič drugače ni po Touru, ki se je zaključil šele nedavno, 35-letnik pa se je že vrnil v Slovenijo, kjer uživa v miru in zeleni pokrajini. Kot je z uporabo slogana zapisal v objavi na družbenem omrežju, Slovenijo čuti, da je res lepa država, pa so mu pritrdili tudi sledilci.
"Slovenija je zelo lepa država. Gore so raj za kolesarje," je pod objavo fotografije, na kateri se Primož v družbi sina sprehaja po gozdni poti med hribi, zapisala ena od sledilk. Drugi pa so pohvalili njegove prioritete. "To je največja nagrada, kvalitetno preživet čas z družino," je zapisal uporabnik družbenega omrežja, drugi pa je dodal: "Tvoje prioritete so popolne!"
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.