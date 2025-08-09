Primož Roglič po Touru uživa v domovini

Primož Roglič se po napornih kolesarskih dirkah najraje sprošča v družbi žene Lore in njunih dveh otrok. Prav nič drugače ni po Touru, ki se je zaključil šele nedavno, 35-letnik pa se je že vrnil v Slovenijo, kjer uživa v miru in zeleni pokrajini. Kot je z uporabo slogana zapisal v objavi na družbenem omrežju, Slovenijo čuti, da je res lepa država, pa so mu pritrdili tudi sledilci.