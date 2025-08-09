Primož Roglič po Touru uživa v domovini

Svetli način
Ljubljana, 09. 08. 2025 16.27 | Posodobljeno pred 1 uro

K.Z.
Slovenski kolesar Primož Roglič, ki je nedavno dirko po Franciji zaključil na osmem mestu, se je vrnil v Slovenijo. 35-letnik sedaj z družino uživa v lepotah domovine in naravnih zakladih, kot so gozdovi, ki so v teh dneh polni gob. Kolesar je na družbenem omrežju delil fotografiji, ki sta nastali v hribovitem delu, družina pa je imela srečo tudi pri gobarjenju.

Primož Roglič se po napornih kolesarskih dirkah najraje sprošča v družbi žene Lore in njunih dveh otrok. Prav nič drugače ni po Touru, ki se je zaključil šele nedavno, 35-letnik pa se je že vrnil v Slovenijo, kjer uživa v miru in zeleni pokrajini. Kot je z uporabo slogana zapisal v objavi na družbenem omrežju, Slovenijo čuti, da je res lepa država, pa so mu pritrdili tudi sledilci.

"Slovenija je zelo lepa država. Gore so raj za kolesarje," je pod objavo fotografije, na kateri se Primož v družbi sina sprehaja po gozdni poti med hribi, zapisala ena od sledilk. Drugi pa so pohvalili njegove prioritete. "To je največja nagrada, kvalitetno preživet čas z družino," je zapisal uporabnik družbenega omrežja, drugi pa je dodal: "Tvoje prioritete so popolne!"

