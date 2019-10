Primož Roglič s sinom užival na Obali

"Končno malo počitka," je pod fotografijo zapisal 29-letni Zagorjan, ki je nedavno dejal, da je mali Lev njegov najmlajši oboževalec in največja motivacija.

Najboljši slovenski kolesar si je po prvi jadralni regati Barcolana pred odhodom v Francijo, kjer je imel v nedeljo tekmo, vzel še nekaj časa za družino.

Primož in njegova izbranka Lora sta sicer navajena na potovanja, saj je Primoževa kariera pač takšna, da morajo biti vsi trije veliko na poti. Lora je nedavno dejala, da jim pri vsem skupaj zelo olajša daljša in naporna potovanja udoben avtodom in da tudi Levu takšen način potovanja za zdaj ustreza.