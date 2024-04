Primož Roglič si baterije polni s pomočjo svojih sinov

Primož Roglič trenutno uživa v družinskih trenutkih. Vsaj tako je razvidno iz fotografije, ki jo naš kolesarski as objavil na svojem Instagramu. Na fotografiji mu družbo delata njegova sinova Lev in Aleks, dečka pa sta svojega slavnega očeta razveselila s poljubom na lice. V objektiv jih je najverjetneje ujela mama in žena Lora. Prikupna družinica si je očitno privoščila nekaj sporočenih trenutkov in kosilo s pogledom na morje ter uživala v sončnem vremenu. Kljub lepemu vremenu so bili Lorini fantje oblečeni v bunde in kape, saj ob morju pogosto zelo piha.