Primož Roglič uresničil sanje in ganil Slovence: Priklon do tal

Primož Roglič je olimpijski prvak. Zlato medaljo si je prislužil na kronometru, kjer je navdušil z izjemno predstavo in na noge dvignil vso Slovenijo, ki je pesti stiskala na zanj nesrečnem Touru. Za seboj je pustil vse težave in znova dokazal svoje mojstrstvo. Čestitke našemu šampionu dežujejo z vseh strani, svoje odzive in čustva ob zmagi pa so na družbenih omrežjih delili tudi nekateri znani Slovenci.

Bronasti Tadej Pogačar je nastop prijatelja spremljal po televiziji. V objavi, ki je oboževalcem vidna 24 ur je objavil del zgodovinskega trenutka in dopisal: ''Kakšna vožnja!'' Predsednik Borut Pahor je Rogliču čestital na omrežju Twitter. Tina Maze je zapisala: ''Wow, bravo!'' Jure Košir je sliko Rogliča objavil v galeriji na Instagramu. ''Kakšen nastop, kakšen uspeh. Priklon do tal'' in zapisal še, da se mu lahko vsi klanjamo za vedno. Tudi Modrijani so spremljali uspeh našega izjemnega športnika: Čestitke pa so prišle tudi iz njegove ekipe Jumbo Visma, na Twitterju so zapisali: ''Rogla osvojil zlato medaljo!'' za srebro pa čestitali tudi Dumoulinu. Simona Kustec je na Twitterju med drugim zapisala: ''Izjemne čestitke velikemu borcu, šampionu največjega kova ... '' Iz Smučarske zveze Slovenije so čestitke prišle ob fotografiji njegove vožnje, ob velikem uspehu pa so nazdravili tudi s penino. Poklon Rogli so objavili na uradni Facebookovi strani. Igralec Jernej Kuntner je svoje veselje delil ob ogledu podelitve medalje. Člani zasedbe Perpetuum Jazzile se veselijo z našimi športniki, tudi s Primožem. Poklon uspehu so objavili na Facebooku. S Košarkarske zveze so na Twitterju zabeležili: ''Velik poklon, Rogla!''