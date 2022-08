Primož Roglič z ženo Loro pričakuje drugega otroka.

Slovenski kolesarski as Primož Roglič je med dirko v Španiji poskrbel za presenečenje. Po koncu pete etape 77. Vuelte je namreč v pogovoru s kolumbijskim kolesarjem Rigobertom Uránom razkril, da bo v drugo postal očka. "Moja punca je noseča," je dejal Kolumbijcu, pri čemer ga je nekdo posnel in videoposnetek objavil na Twitterju .

Spomnimo, Primož in Lora sta si večno zvestobo obljubila oktobra lani v Vili Vipolže v krogu družine in prijateljev, med povabljenci pa je bil tudi Zvone Pograjc, Rogličev bivši skakalni trener, ki je stopil v čevlje ženinove priče. Primož in Lora, starša malega Leva, sta se takoj po poroki odpravila na medene tedne, ki sta jih preživljala v tropskih krajih.