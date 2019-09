Primoža Rogliča na ciljni črti pričakal tudi 19-mesečni sin Lev

Na ciljni črti v Madridu ga je poleg oboževalcev kolesarskih dirk in novinarjev z vseh vetrov pričakala tudi njegova srčna izbranka Lora Klinc s trimesečnim sinom Levom.

Mlada starša sta bila očitno že pred povečanjem družine več kot pripravljena na potovanja in na skupno življenje, ki je drugačno od običajnega, zato sta se najverjetneje pripravila tudi na številna potovanja z dojenčkom.

Fotografi so Primoža in Loro ujeli, ko sta po končani tekmi zapuščala novinarski šotor. Nasmejani 29-letni Zasavec je v treh mesecih dobil dve najlepši stvari - zmago v zasebnem življenju in zmago na enem največjih dirk v Evropi.